В конце 2025 года и начале 2026 года мировые цены на нефть могут упасть. Тогда тарифы составят до 40–50 долларов за баррель.

Что происходит с ценами на нефть?

Об этом идет речь в отчете российского фонда "Росконгресс", пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Читайте также Какая страна импортирует больше всего нефти в 2025 году

Сейчас баррель стоит 66-68 долларов. Однако рынок нефти переживает "новую ценовую войну".

Нефтяное соглашение ОПЕК+ трещит по швам: Саудовская Аравия увеличивает добычу нефти, что создает избыток предложения,

– объяснили в украинской разведке.

В то же время экспортеры сланцевой отрасли стремительно наращивают бурение. И это даже несмотря на цену.

Дополнительное давление на рынок оказывает замедление экономики Китая, а также рост экспорта нефти из таких стран:

Бразилии;

Гайаны;

Норвегии.

Геополитические риски, которые ранее "подтягивали" котировки на несколько долларов, теперь почти не влияют на цены,

– добавили в Службе внешней разведки.

Обратите внимание! Как следствие этих событий, предложение нефти в мире сейчас растет быстрее, чем спрос.

Что происходит с ценами на российскую нефть?

Цены на российскую нефть по состоянию на сейчас выше установленного потолка цен (речь идет о 47,6 доллара за баррель). В частности, в июле 2025 года они превышали 68 долларов за баррель. Следует также добавить, что средняя цена российской нефти (рассчитанная именно в рублях) в июле текущего года осталась ниже заложенного в бюджет целевой показатель на 2025 год. Причиной этого является укрепление рубля. Указано, что с начала года валюта выросла почти в два раза – примерно на 45%.