Предложение растет быстрее спроса: россияне готовятся к новой цене на нефть
- Мировые цены на нефть могут упасть до 40–50 долларов за баррель в конце 2025 года из-за избытка предложения и замедления экономики Китая.
- Саудовская Аравия увеличивает добычу нефти, а экспортеры сланцевой отрасли наращивают бурение, что способствует росту предложения на рынке.
В конце 2025 года и начале 2026 года мировые цены на нефть могут упасть. Тогда тарифы составят до 40–50 долларов за баррель.
Что происходит с ценами на нефть?
Об этом идет речь в отчете российского фонда "Росконгресс", пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Сейчас баррель стоит 66-68 долларов. Однако рынок нефти переживает "новую ценовую войну".
Нефтяное соглашение ОПЕК+ трещит по швам: Саудовская Аравия увеличивает добычу нефти, что создает избыток предложения,
– объяснили в украинской разведке.
В то же время экспортеры сланцевой отрасли стремительно наращивают бурение. И это даже несмотря на цену.
Дополнительное давление на рынок оказывает замедление экономики Китая, а также рост экспорта нефти из таких стран:
- Бразилии;
- Гайаны;
- Норвегии.
Геополитические риски, которые ранее "подтягивали" котировки на несколько долларов, теперь почти не влияют на цены,
– добавили в Службе внешней разведки.
Обратите внимание! Как следствие этих событий, предложение нефти в мире сейчас растет быстрее, чем спрос.
Что происходит с ценами на российскую нефть?
Цены на российскую нефть по состоянию на сейчас выше установленного потолка цен (речь идет о 47,6 доллара за баррель). В частности, в июле 2025 года они превышали 68 долларов за баррель. Следует также добавить, что средняя цена российской нефти (рассчитанная именно в рублях) в июле текущего года осталась ниже заложенного в бюджет целевой показатель на 2025 год. Причиной этого является укрепление рубля. Указано, что с начала года валюта выросла почти в два раза – примерно на 45%.