Бронювання військовозобов'язаних працівників: у Мінекономіки назвали 3 головні пріоритети

27 січня Кабінет міністрів України прийняв Постанову 76, якою затвердив порядок бронювання військовозобов'язаних. Ним визначені критерії для підприємств, що мають критичне значення для української економіки.

За словами заступника міністра економіки Ігора Фоменка, при їх виборі Кабмін спирався на три пріоритети:

Забезпечення ЗСУ та інших збройних формувань;

забезпечення потреб функціонування економіки;

забезпечення потреб населення.

Цікаво Скільки військовозобов'язаних працівників Україна може забронювати: у Мінекономіки дали оцінку

Хто має право на бронювання

Згідно з законом, право на бронювання мають працівники, які працюють:

В органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період є відповідність трьом або більше критеріям:

загальна сума податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів (крім митних) перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро;

сума надходжень в іноземній валюті (крім кредитів і позик) перевищує 32 мільйони євро;

має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, відповідно до постанови Уряду № 83 від 04.03 2015 № 83;

важливе значення підприємства для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади (критерії визначаються центральними органами влади чи ОВА;

відсутність заборгованості по сплаті ЄСВ;

розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників по підприємству за останній календарний квартал – не менше середньої заробітної плати по регіону за звітний період;

підприємство є резидентом Дія Сіті.

Чи можна забронювати ФОП та його працівників

Для бронювання працівників фізособи-підприємця потрібно:

звернутися до обласної військової адміністрації або до галузевого органу виконавчої влади;

якщо бізнес відповідає встановленим критеріям та є критично важливим для держави, документи подаються на узгодження Генеральному штабу;

за додаткової аргументації та погодженням з Генштабом можна забронювати більш ніж 50% штабу підприємства.

Хто такі резиденти Дія.City

Резидентом Дія Сіті є юридична особа, яка відповідає наступним вимогам:

здійснює один з видів діяльності (комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням, видання комп’ютерних ігор та інших програм, надання програмних продуктів у режимі «онлайн», освітня діяльність у галузі ІТ, кібербезпека тощо);

розмір місячної винагороди спеціалістам не менше 1200 євро;

кількість гіг-спеціалістів не менше 9;

сума кваліфікованого доходу юридичної особи за перші 3 місяці не менше 90 відсотків.

Кому можна виїжджати за кордон

Виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон регулюється постановою 57. Проте ті чоловіки, які мають бронювання, як і раніше можуть поїхати у відрядження за кордон у погодженні з Державною прикордонною службою.