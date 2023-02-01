Бронирование военнообязанных работников: в Минэкономики назвали 3 главных приоритета

27 января Кабинет министров Украины принял Постановление 76, которым утвердил порядок бронирования военнообязанных. Им определены критерии для предприятий, имеющих критическое значение украинской экономики.

По словам замминистра экономики Игоря Фоменко, при их выборе Кабмин опирался на три приоритета:

Обеспечение ВСУ и других вооруженных формирований;

обеспечение потребностей функционирования экономики;

обеспечение потребностей населения.

Интересно Сколько военнообязанных работников Украина может забронировать: в Минэкономики дали оценку

Кто имеет право на бронирование

Согласно закону, право на бронирование имеют работники:

В органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Основанием для принятия решения об определении предприятия критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период является соответствие трем или более критериям:

общая сумма налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты (кроме таможенных) превышает эквивалент 1,5 миллиона евро;

сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и ссуд) превышает 32 миллиона евро;

имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в соответствии с постановлением Правительства № 83 от 04.03 2015 г. № 83;

важное значение предприятия для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориального общества (критерии определяются центральными органами власти или ОВА);

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;

размер средней заработной платы застрахованных лиц-работников по предприятию за последний календарный квартал – не менее средней заработной платы по региону за отчетный период;

предприятие является резидентом Действия Сити.

Можно ли забронировать ФЛП и его работников

Для бронирования работников физлица-предпринимателя требуется:

обратиться в областную военную администрацию или в отраслевой орган исполнительной власти;

если бизнес отвечает установленным критериям и критически важен для государства, документы подаются на согласование Генеральному штабу;

при дополнительной аргументации и согласовании с Генштабом можно забронировать более 50% штаба предприятия.

Кто такие резиденты Дія.Сіті

Резидентом Дія.Сіті является юридическое лицо, которое отвечает следующим требованиям:

осуществляет один из видов деятельности (компьютерное программирование, консультирование по вопросам информатизации, деятельность по управлению компьютерным оборудованием, издание компьютерных игр и других программ, предоставление программных продуктов в режиме онлайн, образовательная деятельность в области ИТ, кибербезопасность и т.д. );

размер месячного вознаграждения специалистам не менее 1200 евро;

количество гиг-специалистов не менее 9;

сумма квалифицированного дохода юридического лица за первые 3 месяца не менее 90 процентов.

Кому можно выезжать за границу

Выезд военнообязанных мужчин за границу регулируется постановлением 57. Однако те мужчины, которые имеют бронирование, по-прежнему могут поехать в загранкомандировку в согласовании с Государственной пограничной службой.