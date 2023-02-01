По словам замминистра экономики Игоря Фоменко, при их выборе Кабмин опирался на три приоритета:
- Обеспечение ВСУ и других вооруженных формирований;
- обеспечение потребностей функционирования экономики;
- обеспечение потребностей населения.
Интересно Сколько военнообязанных работников Украина может забронировать: в Минэкономики дали оценку
Кто имеет право на бронирование
Согласно закону, право на бронирование имеют работники:
- В органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Основанием для принятия решения об определении предприятия критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период является соответствие трем или более критериям:
- общая сумма налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты (кроме таможенных) превышает эквивалент 1,5 миллиона евро;
- сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и ссуд) превышает 32 миллиона евро;
- имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в соответствии с постановлением Правительства № 83 от 04.03 2015 г. № 83;
- важное значение предприятия для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориального общества (критерии определяются центральными органами власти или ОВА);
- отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;
- размер средней заработной платы застрахованных лиц-работников по предприятию за последний календарный квартал – не менее средней заработной платы по региону за отчетный период;
- предприятие является резидентом Действия Сити.
Можно ли забронировать ФЛП и его работников
Для бронирования работников физлица-предпринимателя требуется:
- обратиться в областную военную администрацию или в отраслевой орган исполнительной власти;
- если бизнес отвечает установленным критериям и критически важен для государства, документы подаются на согласование Генеральному штабу;
- при дополнительной аргументации и согласовании с Генштабом можно забронировать более 50% штаба предприятия.
Кто такие резиденты Дія.Сіті
- Резидентом Дія.Сіті является юридическое лицо, которое отвечает следующим требованиям:
- осуществляет один из видов деятельности (компьютерное программирование, консультирование по вопросам информатизации, деятельность по управлению компьютерным оборудованием, издание компьютерных игр и других программ, предоставление программных продуктов в режиме онлайн, образовательная деятельность в области ИТ, кибербезопасность и т.д. );
- размер месячного вознаграждения специалистам не менее 1200 евро;
- количество гиг-специалистов не менее 9;
- сумма квалифицированного дохода юридического лица за первые 3 месяца не менее 90 процентов.
Кому можно выезжать за границу
Выезд военнообязанных мужчин за границу регулируется постановлением 57. Однако те мужчины, которые имеют бронирование, по-прежнему могут поехать в загранкомандировку в согласовании с Государственной пограничной службой.