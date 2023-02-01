По словам замминистра экономики Игоря Фоменко, при их выборе Кабмин опирался на три приоритета:

Обеспечение ВСУ и других вооруженных формирований;

обеспечение потребностей функционирования экономики;

обеспечение потребностей населения.

Интересно Сколько военнообязанных работников Украина может забронировать: в Минэкономики дали оценку

Кто имеет право на бронирование

Согласно закону, право на бронирование имеют работники:

В органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Основанием для принятия решения об определении предприятия критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период является соответствие трем или более критериям:

общая сумма налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты (кроме таможенных) превышает эквивалент 1,5 миллиона евро;

сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и ссуд) превышает 32 миллиона евро;

имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в соответствии с постановлением Правительства № 83 от 04.03 2015 г. № 83;

важное значение предприятия для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориального общества (критерии определяются центральными органами власти или ОВА);

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;

размер средней заработной платы застрахованных лиц-работников по предприятию за последний календарный квартал – не менее средней заработной платы по региону за отчетный период;

предприятие является резидентом Действия Сити.

Можно ли забронировать ФЛП и его работников

Для бронирования работников физлица-предпринимателя требуется:

обратиться в областную военную администрацию или в отраслевой орган исполнительной власти;

если бизнес отвечает установленным критериям и критически важен для государства, документы подаются на согласование Генеральному штабу;

при дополнительной аргументации и согласовании с Генштабом можно забронировать более 50% штаба предприятия.

Кто такие резиденты Дія.Сіті

Резидентом Дія.Сіті является юридическое лицо, которое отвечает следующим требованиям:

осуществляет один из видов деятельности (компьютерное программирование, консультирование по вопросам информатизации, деятельность по управлению компьютерным оборудованием, издание компьютерных игр и других программ, предоставление программных продуктов в режиме онлайн, образовательная деятельность в области ИТ, кибербезопасность и т.д. );

размер месячного вознаграждения специалистам не менее 1200 евро;

количество гиг-специалистов не менее 9;

сумма квалифицированного дохода юридического лица за первые 3 месяца не менее 90 процентов.

Кому можно выезжать за границу

Выезд военнообязанных мужчин за границу регулируется постановлением 57. Однако те мужчины, которые имеют бронирование, по-прежнему могут поехать в загранкомандировку в согласовании с Государственной пограничной службой.