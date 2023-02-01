За словами заступника міністра економіки Ігора Фоменка, при їх виборі Кабмін спирався на три пріоритети:

Забезпечення ЗСУ та інших збройних формувань;

забезпечення потреб функціонування економіки;

забезпечення потреб населення.

Цікаво Скільки військовозобов'язаних працівників Україна може забронювати: у Мінекономіки дали оцінку

Хто має право на бронювання

Згідно з законом, право на бронювання мають працівники, які працюють:

В органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період є відповідність трьом або більше критеріям:

загальна сума податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів (крім митних) перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро;

сума надходжень в іноземній валюті (крім кредитів і позик) перевищує 32 мільйони євро;

має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, відповідно до постанови Уряду № 83 від 04.03 2015 № 83;

важливе значення підприємства для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади (критерії визначаються центральними органами влади чи ОВА;

відсутність заборгованості по сплаті ЄСВ;

розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників по підприємству за останній календарний квартал – не менше середньої заробітної плати по регіону за звітний період;

підприємство є резидентом Дія Сіті.

Чи можна забронювати ФОП та його працівників

Для бронювання працівників фізособи-підприємця потрібно:

звернутися до обласної військової адміністрації або до галузевого органу виконавчої влади;

якщо бізнес відповідає встановленим критеріям та є критично важливим для держави, документи подаються на узгодження Генеральному штабу;

за додаткової аргументації та погодженням з Генштабом можна забронювати більш ніж 50% штабу підприємства.

Хто такі резиденти Дія.City

Резидентом Дія Сіті є юридична особа, яка відповідає наступним вимогам:

здійснює один з видів діяльності (комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням, видання комп’ютерних ігор та інших програм, надання програмних продуктів у режимі «онлайн», освітня діяльність у галузі ІТ, кібербезпека тощо);

розмір місячної винагороди спеціалістам не менше 1200 євро;

кількість гіг-спеціалістів не менше 9;

сума кваліфікованого доходу юридичної особи за перші 3 місяці не менше 90 відсотків.

Кому можна виїжджати за кордон

Виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон регулюється постановою 57. Проте ті чоловіки, які мають бронювання, як і раніше можуть поїхати у відрядження за кордон у погодженні з Державною прикордонною службою.