За словами заступника міністра економіки Ігора Фоменка, при їх виборі Кабмін спирався на три пріоритети:
- Забезпечення ЗСУ та інших збройних формувань;
- забезпечення потреб функціонування економіки;
- забезпечення потреб населення.
Цікаво Скільки військовозобов'язаних працівників Україна може забронювати: у Мінекономіки дали оцінку
Хто має право на бронювання
Згідно з законом, право на бронювання мають працівники, які працюють:
- В органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;
- на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);
- на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;
- на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період є відповідність трьом або більше критеріям:
- загальна сума податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів (крім митних) перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро;
- сума надходжень в іноземній валюті (крім кредитів і позик) перевищує 32 мільйони євро;
- має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, відповідно до постанови Уряду № 83 від 04.03 2015 № 83;
- важливе значення підприємства для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади (критерії визначаються центральними органами влади чи ОВА;
- відсутність заборгованості по сплаті ЄСВ;
- розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників по підприємству за останній календарний квартал – не менше середньої заробітної плати по регіону за звітний період;
- підприємство є резидентом Дія Сіті.
Чи можна забронювати ФОП та його працівників
Для бронювання працівників фізособи-підприємця потрібно:
- звернутися до обласної військової адміністрації або до галузевого органу виконавчої влади;
- якщо бізнес відповідає встановленим критеріям та є критично важливим для держави, документи подаються на узгодження Генеральному штабу;
- за додаткової аргументації та погодженням з Генштабом можна забронювати більш ніж 50% штабу підприємства.
Хто такі резиденти Дія.City
- Резидентом Дія Сіті є юридична особа, яка відповідає наступним вимогам:
- здійснює один з видів діяльності (комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням, видання комп’ютерних ігор та інших програм, надання програмних продуктів у режимі «онлайн», освітня діяльність у галузі ІТ, кібербезпека тощо);
- розмір місячної винагороди спеціалістам не менше 1200 євро;
- кількість гіг-спеціалістів не менше 9;
- сума кваліфікованого доходу юридичної особи за перші 3 місяці не менше 90 відсотків.
Кому можна виїжджати за кордон
Виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон регулюється постановою 57. Проте ті чоловіки, які мають бронювання, як і раніше можуть поїхати у відрядження за кордон у погодженні з Державною прикордонною службою.