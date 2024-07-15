Яку українську монету можна продати за більш як 200 тисяч гривень

НБУ ще у 1997 році випустив монети, які зараз можна продати за пів мільйона гривень. Усе залежить від їхнього стану та укомплектованості набору.

Яка монета така коштовна

Зараз найдорожчими вважаються саме моделі "Оранта". На ціновому піку вартість однієї такої монети сягала 250 тисяч гривень, комплекту – 500 тисяч гривень.

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НБУ випустив такі монети "Оранта":

монета номіналом 50 гривень виготовлена з 3,11 грама чистого золота, її тираж складав 2 тисячі штук, середня ціна становить 38 999 гривень ;

125 гривень – 7,78 грама чистого золота – 4 тисячі штук – 50 тисяч гривень;

250 гривень – 15,55 грама чистого золота – 3 тисячі штук – 80 тисяч гривень;

500 гривень – 51,1 грама чистого золота – 1 тисяча штук – 250 тисяч гривень.

Той, хто зміг купити цей повний набір або хоча б рідкісну 500-гривневу монету у момент випуску 1997 року, отримав дохід, який у 7 – 10 разів перевищує його первісну вартість. І це набагато більше за зростання чистої вартості золота за цей період,

– зазначає фінансовий аналітик Михайло Козирєв.

Яку ще монету можна продати дорого

На монеті "Оранта" вказано рік карбування – 1996, але випустили її у 1997 році.

Монета "20 років Незалежності України" була випущена ще у 2011 році, тиражем 1 тисяча штук. Її номінал – 100 гривень. Вага такої монети складає 31,1 грама чистого золота

При вартості металу в межах 96 667,38 гривні за курсом НБУ вона рідко зустрічається на нумізматичних аукціонах і продають її в межах до 170 тисяч гривень тобто в 1,75 раза дорожче за вартість дорогоцінного металу в монеті. Ті, хто купив її 2016 року, в час появи цієї монети на аукціонному майданчику за ціною близько 55 500 гривень можуть її продати зараз практично втричі дорожче,

– наголосив Козирєв.

На вартість монети впливає її стан, вага, матеріал з якого вона виготовлена. Якщо її витягують з капсули, то вона дешевшає в рази..