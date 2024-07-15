Какая монета такая ценная

Сейчас самыми дорогими считаются именно модели "Оранта". На ценовом пике стоимость одной такой монеты достигала 250 тысяч гривен, комплекта – 500 тысяч гривен.

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НБУ выпустил такие монеты "Оранта":

монета номиналом 50 гривен изготовлена из 3,11 грамма чистого золота, ее тираж составлял 2 тысячи штук, средняя цена составляет 38 999 гривен ;

125 гривен – 7,78 грамма чистого золота – 4 тысячи штук – 50 тысяч гривен;

250 гривен – 15,55 грамма чистого золота – 3 тысячи штук – 80 тысяч гривен;

500 гривен – 51,1 грамма чистого золота – 1 тысяча штук – 250 тысяч гривен.

Тот, кто смог купить этот полный набор или хотя бы редкую 500-гривневую монету в момент выпуска 1997 года, получил доход, который в 7 – 10 раз превышает его первоначальную стоимость. И это намного больше роста чистой стоимости золота за этот период,

– отмечает финансовый аналитик Михаил Козырев.

Заметьте! На монете "Оранта" указан год чеканки – 1996, но выпустили ее в 1997 году.

Какую еще монету можно продать дорого

Монета "20 лет Независимости Украины" была выпущена еще в 2011 году, тиражом 1 тысяча штук. Ее номинал – 100 гривен. Вес такой монеты составляет 31,1 грамма чистого золота

При стоимости металла в пределах 96 667,38 гривны по курсу НБУ она редко встречается на нумизматических аукционах и продают ее в пределах до 170 тысяч гривен, то есть в 1,75 раза дороже стоимости драгоценного металла в монете. Те, кто купил ее в 2016 году, во время появления этой монеты на аукционной площадке по цене около 55 500 гривен могут ее продать сейчас практически втрое дороже,

– подчеркнул Козырев.

Обратите внимание! На стоимость монеты влияет ее состояние, вес, материал из которого она изготовлена. Если ее извлекают из капсулы, то она дешевеет в разы.