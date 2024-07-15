Яка монета така коштовна

Зараз найдорожчими вважаються саме моделі "Оранта". На ціновому піку вартість однієї такої монети сягала 250 тисяч гривень, комплекту – 500 тисяч гривень.

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НБУ випустив такі монети "Оранта":

монета номіналом 50 гривень виготовлена з 3,11 грама чистого золота, її тираж складав 2 тисячі штук, середня ціна становить 38 999 гривень ;

125 гривень – 7,78 грама чистого золота – 4 тисячі штук – 50 тисяч гривень;

250 гривень – 15,55 грама чистого золота – 3 тисячі штук – 80 тисяч гривень;

500 гривень – 51,1 грама чистого золота – 1 тисяча штук – 250 тисяч гривень.

Той, хто зміг купити цей повний набір або хоча б рідкісну 500-гривневу монету у момент випуску 1997 року, отримав дохід, який у 7 – 10 разів перевищує його первісну вартість. І це набагато більше за зростання чистої вартості золота за цей період,

– зазначає фінансовий аналітик Михайло Козирєв.

Зауважте! На монеті "Оранта" вказано рік карбування – 1996, але випустили її у 1997 році.

Яку ще монету можна продати дорого

Монета "20 років Незалежності України" була випущена ще у 2011 році, тиражем 1 тисяча штук. Її номінал – 100 гривень. Вага такої монети складає 31,1 грама чистого золота

При вартості металу в межах 96 667,38 гривні за курсом НБУ вона рідко зустрічається на нумізматичних аукціонах і продають її в межах до 170 тисяч гривень тобто в 1,75 раза дорожче за вартість дорогоцінного металу в монеті. Ті, хто купив її 2016 року, в час появи цієї монети на аукціонному майданчику за ціною близько 55 500 гривень можуть її продати зараз практично втричі дорожче,

– наголосив Козирєв.

Зверніть увагу! На вартість монети впливає її стан, вага, матеріал з якого вона виготовлена. Якщо її витягують з капсули, то вона дешевшає в рази..