Хто має право на виплату
Одноразова допомога передбачена громадянам, які мають інвалідність, отримали каліцтво на виробництві або з певних інших причин.
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Сума надбавки залежатиме від групи інвалідності:
- 3 100 гривень – для I групи інвалідності.
- 2 900 гривень – для II групи інвалідності.
- 2 700 гривень – для III групи інвалідності.
Окрім основних виплат, деякі категорії отримають додаткові 1 000 гривень:
- Учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності.
- Колишні неповнолітні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць утримання.
- Діти, які народилися в зазначених місцях.
Також по 650 гривень отримають такі категорії громадян:
- Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України.
- Дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю через війну, які не одружилися вдруге.
- Дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, війни й жертв нацистських переслідувань, визнаних особами з інвалідністю від захворювання, трудового каліцтва або з інших причин, які не одружилися вдруге.