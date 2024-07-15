Кто имеет право на выплату

Единовременное пособие предусмотрено гражданам, которые имеют инвалидность, получили увечье на производстве или по определенным другим причинам.

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Сумма надбавки будет зависеть от группы инвалидности:

3 100 гривен – для I группы инвалидности.

– для I группы инвалидности. 2 900 гривен – для II группы инвалидности.

– для II группы инвалидности. 2 700 гривен – для III группы инвалидности.

Важно! Лица с особыми заслугами перед Родиной также получат 3 100 гривен.

Кроме основных выплат, некоторые категории получат дополнительные 1 000 гривен:

Участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства.

и пострадавшие участники Революции Достоинства. Бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест содержания.

Дети, которые родились в указанных местах.

Также по 650 гривен получат такие категории граждан:

Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины.

Жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью из-за войны, которые не женились во второй раз.

Жены (мужья) умерших участников боевых действий, войны и жертв нацистских преследований, признанных лицами с инвалидностью от заболевания, трудового увечья или по другим причинам, которые не женились во второй раз.

Обратите внимание! Эти выплаты являются поддержкой для тех, кто потерпел значительные потери и обстоятельств, и призваны помочь обеспечить их потребности.