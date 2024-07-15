Почему пенсия не увеличится

Правительство приняло Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 год. Этот документ "зафиксировал" размер минимальной зарплаты, пенсии и прожиточного минимума до 2028 года.

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То есть увеличение пенсионных выплат, которое связано с ростом указанных величин, не произойдет. Однако, это не означает, что пенсии будут оставаться постоянными. Увеличение выплат пенсионера может происходить, например, благодаря надбавкам.

Обратите внимание! Вы можете рассчитать размер будущей пенсии самостоятельно., Как это сделать читайте здесь.

Кто сможет выйти на пенсию в 2025 году

Для выхода на пенсию, украинцы должны приобрести минимально нужное количество стажа. Эта норма меняется, зависимости от возраста будущего пенсионера: