Почему пенсия не увеличится
Правительство приняло Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 год. Этот документ "зафиксировал" размер минимальной зарплаты, пенсии и прожиточного минимума до 2028 года.
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То есть увеличение пенсионных выплат, которое связано с ростом указанных величин, не произойдет. Однако, это не означает, что пенсии будут оставаться постоянными. Увеличение выплат пенсионера может происходить, например, благодаря надбавкам.
Кто сможет выйти на пенсию в 2025 году
Для выхода на пенсию, украинцы должны приобрести минимально нужное количество стажа. Эта норма меняется, зависимости от возраста будущего пенсионера:
- те, кто хочет уйти на заслуженный отдых в 60 лет в 2025 году должен приобрести минимум 32 года стажа;
- в 63 года – минимум 22 года стажа;
- в 65 лет – 15 лет стажа.