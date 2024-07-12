Как узнать, какая будет пенсия

Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак. Оказалось, что даже те, кто имеет высокие доходы, но оформлены как физлица-предприниматели и платят единый социальный взнос с минимальной зарплаты, будут получать небольшую пенсию.

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Дарья Марчак Заместитель министра социальной политики И я такой эксперимент сделала: всем предложила зайти на портал Пенсионного фонда и посмотреть будущий размер своей пенсии. Все начали смотреть, у кого-то это было 18 тысяч, у кого-то – 2,5 тысячи.

Чтобы узнать будущую пенсию, надо войти в персональный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины:

Это можно сделать с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), токена, Дія.Підпису или Bank ID НБУ. В кабинете найдите "пенсионный калькулятор", который уже содержит данные о зарплате и стаже.

Для расчета будущей пенсии выберите опцию "алгоритм расчета с учетом стажа, что будет приобретено до пенсионного возраста". Это позволит увидеть ориентировочный размер будущих выплат.

Дарья Марчак советует: если часть зарплаты выплачивается в конверте, стоит договориться с работодателем о ее легализации. Также важно работать как можно дольше, чтобы накапливать страховой стаж.