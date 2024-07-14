Кому предоставляется такая надбавка
Пенсионеры старше 70 лет имеют право на возрастную надбавку. Размер этой доплаты зависит от возраста лица.
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Сейчас эта надбавка такова:
- пенсионеры от 70 до 74 лет включительно получают доплату 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Возрастная доплата добавляется к пенсии автоматически. Предоставление надбавки происходит в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста.
Исключением являются случаи, когда день рождения лица наступает после начисления пенсии. Тогда доплата предоставляется уже со следующего месяца.