Кому надається така надбавка
Пенсіонери старше 70 років мають право на вікову надбавку. Розмір цієї доплати залежить від віку особи.
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Зараз ця надбавка така:
- пенсіонери від 70 до 74 років включно отримують доплату 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Вікова доплата додається до пенсії автоматично. Надання надбавки відбувається у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку.
Виключенням є випадки, коли день народження особи настає після нарахування пенсії. Тоді доплата надається уже з наступного місяця.