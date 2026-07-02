Чотири роки за вантажівки для Росії: у ЄС викрили масштабну схему обходу санкцій
У Фінляндії викрили схему з експорту вантажівок до Росії всупереч санкціям ЄС. Організатора оборудки засудили до ув'язнення і вимагають повернути мільйони євро державі.
Яку схему організував підприємець
Слідство встановило, що незаконні постачання вантажних автомобілів до Росії здійснювала компанія, зареєстрована в місті Лаппеенранта поблизу фінсько-російського кордону, пише
Euronews.
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У період з 2022 по 2023 роки вона експортувала до Росії 164 вантажівки та причепи. Тим самим компанія порушила санкції Євросоюзу проти Росії, запроваджені після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Організувати оборудку вдалося завдяки лазівкам у європейських санкціях.
На той час європейським компаніям дозволялося транзитом провозити транспортні засоби через територію Росії. Тому фінська фірма просто вказувала у декларації, що вантажівки йдуть до Туреччини чи Казахстану через російську територію.
Насправді ж автомобілі проходили митницю в Росії. Тамтешня компанія їх оформлювала і займалася подальшим перепродажем.
За даними митної служби Фінляндії, загальна вартість усіх незаконно ввезених до Росії вантажівок і причепів становила близько 17 мільйонів євро.
Яке покарання призначив суд
Фінський суд визнав підприємця, що керував експортом вантажівок до Росії, винним в порушенні санкції Євросоюзу та засудив його до трьох років і восьми місяців позбавлення волі.
Судді назвали дії чоловіка "тяжким порушенням правил регулювання", а саме правопорушення – "винятковим за своїм характером і масштабом".
Окрім ув'язнення, компанію зобов'язали повернути державі кошти:
- 608 275 євро, отриманих унаслідок злочину;
- та 6 мільйонів євро вартості майна, пов'язаного зі злочинною схемою.
- Крім того, суд оштрафував компанію на 10 тисяч євро.
Втім, засуджений підприємець своєї вини не визнає і говорить, що став жертвою обману.
Вирок ще можна оскаржити.
Ото, хоч Фінляндія і закрила свій 1 340-кілометровий кордон із Росією ще у грудні 2023 року, деякі "підприємці" користуються близькістю територій та лазівками в санкціях, аби заробити на торгівлі з державою-агресоркою.
Нагадаємо, на початку цього року схему з обходу санкцій ЄС за допомогою логістичної компанії викрили у Німеччині. Через неї до сотні тонн вантажів регулярно прямували до Москви.