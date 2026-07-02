Какую схему организовал предприниматель
Следствие установило, что незаконные поставки грузовых автомобилей в Россию осуществляла компания, зарегистрированная в городе Лаппеенранта недалеко от финско-российской границы, пишет
Euronews.
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В период с 2022 по 2023 годы она экспортировала в Россию 164 грузовика и прицепа. Тем самым компания нарушила санкции Евросоюза против России, введенные после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Организовать сделку удалось благодаря лазейкам в европейских санкциях.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
В то время европейским компаниям разрешалось транзитом провозить транспортные средства через территорию России. Поэтому финская фирма просто указывала в декларации, что грузовики следуют в Турцию или Казахстан через российскую территорию.
На самом же деле автомобили проходили таможню в России. Местная компания оформляла их и занималась дальнейшей перепродажей.
По данным таможенной службы Финляндии, общая стоимость всех незаконно ввезенных в Россию грузовиков и прицепов составила около 17 миллионов евро.
Какое наказание назначил суд
Финский суд признал предпринимателя, руководившего экспортом грузовиков в Россию, виновным в нарушении санкций Евросоюза и приговорил его к трем годам и восьми месяцам лишения свободы.
Судьи назвали действия мужчины "тяжким нарушением правил регулирования", а само правонарушение – "исключительным по своему характеру и масштабу".
Помимо лишения свободы, компанию обязали вернуть государству средства:
- 608 275 евро, полученных в результате преступления;
- и 6 миллионов евро стоимости имущества, связанного с преступной схемой.
- Кроме того, суд оштрафовал компанию на 10 тысяч евро.
Впрочем, осужденный предприниматель своей вины не признает и заявляет, что стал жертвой обмана.
Приговор еще можно обжаловать.
Вот, хотя Финляндия и закрыла свою 1 340-километровую границу с Россией еще в декабре 2023 года, некоторые "предприниматели" пользуются близостью территорий и лазейками в санкциях, чтобы заработать на торговле с государством-агрессором.
Напомним, в начале этого года в Германии раскрыли схему обхода санкций ЕС с помощью логистической компании. Через нее до сотни тонн грузов регулярно направлялись в Москву.