Со временем все эти факторы действительно станут переломным моментом в войне, но пока об этом говорить рано. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал бывший пресс-секретарь НАТО, бывший заместитель помощника генерального секретаря НАТО Джейми Ши, добавив, что экономическое давление на Россию имеет решающее значение.

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Что должно быть в новом пакете санкций?

Деньги – важная составляющая войны, ведь армия воюет только тогда, когда обеспечена всем необходимым. Сегодня это слабое место России, на котором стоит сосредоточить основные усилия. Но это невозможно без ужесточения санкций.

"Теневой флот России до сих пор работает. Но впервые с начала войны Великобритания перехватила российский танкер в проливе Ла-Манш. Почему это произошло впервые за 4 года войны?", – сказал Джейми Ши.

Справочно! Власти Великобритании заявили, что задержание танкера теневого флота должно стать напоминанием для всех, кто финансирует войну, что им не удастся скрыться. В целом эта операция длилась 6 часов, в ней участвовали несколько вертолетов, самолет и два корабля. Российское судно будет стоять на якоре у побережья Англии. Там за ним будут наблюдать. Владимир Зеленский назвал это событие важным шагом в борьбе с теневым флотом. Он поблагодарил Великобританию за ее позицию.

Известно, что Евросоюз хочет нанести серьёзный удар по небольшим российским банкам. Но снова возникает вопрос, почему этот шаг занял целых 4 года. Российский экспорт сжиженного газа до сих пор не подпадает под санкции, так же как и ядерное топливо. Даже спустя столько лет войны в западных санкциях есть немало "лазеек", которые нужно закрыть, чтобы усилить давление на Россию.

Итак, украинские удары – это часть этой стратегии. Но вместе с тем санкции должны стать значительно жестче. Также стоит надеяться, что к 30-му пакету санкций ЕС присоединятся и Соединенные Штаты. Это будет иметь серьезный эффект.

Что может стать переломным моментом в войне: смотрите видео

Напомним, в конце июня стало известно, что США возобновили санкции против российской нефти. Ранее их приостанавливали из-за блокирования Ираном Ормузского пролива. Отныне санкции против двух крупнейших нефтяных гигантов России – "Роснефти" и "Лукойла" – снова в силе.