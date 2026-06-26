Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает РБК-Украина.

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Какие санкции возобновили США?

Владислав Власюк заявил, что нефтяные санкции Соединённых Штатов против России вновь вступили в силу после определённых ослаблений, которые были введены из-за блокирования Ормузского пролива. Теперь ограничения в отношении России продолжают действовать.

Нефтяные санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" в силе,

– сообщил он.