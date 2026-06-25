До недавнего времени Болгария поддерживала все санкционные пакеты ЕС против России, ни разу не выступив против них. Однако после прихода к власти пророссийского премьера Румена Радева София впервые пригрозила воспользоваться своим правом вето.

Болгарский премьер требует исключить из новых ограничений бывшего руководителя болгарского филиала "Лукойла" и патриарха Руссийской православной церкви. А в дополнение заявляет, что не поддерживает поставки оружия Украине, якобы из дипломатических соображений.

24 канал проанализировал, какими рычагами располагает Болгария для блокирования нового пакета санкций, сможет ли Европейский союз повлиять на решение Софии, и получила ли Украина "нового Орбана" в Болгарии или же с Радевым всё же удастся сотрудничать.

Поведение правительства Румена Радева помог прояснить наш постоянный эксперт – лидер Think-Tank-сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко.

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Защита экономики и веры: чем Румен Радев мотивирует свои претензии к санкциям против России

Прежде всего, стоит отметить, что санкции не заблокированы полностью (и это главное). Болгария пока лишь предложила внести в них поправки. Официально Румен Радев объясняет свое решение защитой болгарской экономики. И действительно, у него есть определенные основания для беспокойства.

Ведь, согласно прогнозу Еврокомиссии, инфляция в Болгарии в этом году может достичь 4,2%, а в годовом исчислении этот показатель превысил 6,3%. Это ещё не Турция, но один из самых высоких инфляционных показателей во всём Евросоюзе. И как раз главной причиной таких плохих результатов называют высокие цены на энергию.

В итоге это стало прекрасной возможностью для Радева превратить любые проблемы вокруг "Лукойла" в настоящую популистскую бомбу. Проблема в том, что российская компания контролировала (до 2022 года) единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Болгарии в Бургасе, сеть АЗС, нефтехранилища и ещё львиную долю топливной инфраструктуры страны.

На этом Радев и играет: он предупреждает, что новые санкции могут привести к очередному скачку цен или даже вызвать перебои с поставками топлива. Проблему усугубляет и то, что швейцарская компания Litasco, через которую "Лукойл" владеет болгарскими активами, обвинила Софию в экспроприации предприятия после того, как страна перевела НПЗ под государственное управление.

Litasco пригрозила Болгарии международным арбитражем, и, по оценке министра экономики Болгарии, потенциальные иски могут составить 3 миллиарда евро, но официального подтверждения полноценного разбирательства пока нет.



Владимир Путин во время встречи с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым, 2020 год / Фото – AP

Но аргументацию премьера опровергает также то, что он не способен объяснить, каким образом персональные санкции против бывшего руководителя компании Вагита Алекперова, который покинул свой пост ещё в 2022 году, но сохранил влияние, должны остановить работу болгарского НПЗ. Таким образом, со стороны Радева это пока выглядит как очередное преувеличение с целью мобилизовать и без того напуганного инфляцией избирателя.

Оттенок политической игры всей этой ситуации придаёт также попытка исключить из санкционных списков российского патриарха Кирилла.



Президент Болгарии Румен Радев на встрече с болгарским патриархом Неофитом и патриархом РПЦ Кириллом / Фото – Церковь Святителя Николая Чудотворца

Политолог Дмитрий Корниенко объясняет, что после падения Виктора Орбана в Венгрии лобби Русской православной церкви активизировалось в Болгарии.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического центра Resurgam Сейчас в Брюсселе существует такой подход: всё, что не прошло в прошлые годы или было исключено из-за позиции Венгрии, включить в единый пакет, в частности санкции против Кирилла. Большую роль играет то, что патриархом Болгарской православной церкви является человек, который оправдывает вторжение России и поддерживает контакты с РПЦ. Скорее всего, это и является каналом лоббирования интересов.

Сейчас Радев утверждает, что санкции не должны смешивать войну и религию, и даже упоминает исторические связи между болгарской и российской церквями во времена притеснений со стороны Османской империи.

Интересно, что болгарские историки называют такое объяснение премьера манипуляцией. Исследователь Болгарской академии наук Александр Стоянов в комментарии DW напоминает, что ещё Петр I ликвидировал русское патриаршество и подчинил церковь государству. Поэтому она не играла самостоятельной роли в освобождении Болгарии вне политики Российской империи, оставаясь верными слугами российских царей.

Критики Радева также обратили внимание на его высказывание об освобождении от "османского рабства". Дело в том, что современная болгарская историография использует понятие "османское господство", тогда как слово "рабство" имеет ярко выраженную политическую и эмоциональную окраску догматов прошлого века, то есть времён фактической советской оккупации Болгарии.

Следовательно, вряд ли эти слова можно воспринять как случайную оговорку, скорее, как попытку Радева политизировать религиозный вопрос. Получается, что Виктор Орбан ушел, и теперь патриарха Кирилла некому "защищать" в Европейском союзе. Поэтому, очевидно, Румен Радев решил занять освободившуюся нишу.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического центра Resurgam Санкции против Кирилла были бы полезны, чтобы опровергнуть российский нарратив о притеснениях церкви в Украине. Это был бы европейский прецедент, демонстрирующий, что речь идет не о притеснениях церкви, а об обеспечении национальной безопасности и противодействии структурам, поддерживающим вторжение и военные действия против Украины. Поэтому санкции, скорее всего, будут приняты. Вопрос лишь в том, будет ли в их число включен Кирилл.

Однако проводить прямые параллели между Радевым и Орбаном пока во всех смыслах рано. Болгарский премьер, конечно же, угрожает ввести отдельные санкции, но одновременно поддерживает переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Похоже, что он пытается удержаться одновременно на нескольких стульях – в роли прагматичного партнера для Брюсселя и одновременно защитника национальных интересов у себя дома.

Болгары не доверяют государству: почему популизм снова побеждает в Европе

Румен Радев пришел к власти на волне антисистемных настроений болгарского общества. Его партия в итоге получила абсолютное большинство в парламенте и положила конец затянувшемуся политическому кризису. Однако проблема для Украины заключается не только в самом премьере, но и в общем восприятии российско-украинской войны со стороны болгар.

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По оценкам социологов, "пророссийских" или в той или иной степени "сочувствующих" России в Болгарии около 45% населения. Но объяснять победу Румена Радева лишь симпатиями болгар к России было бы слишком просто. Прежде всего он пришел к власти благодаря усталости общества от собственного государства – коррупции, слабых коалиций и бесконечного политического кризиса.



Предвыборные плакаты Румена Радева в Болгарии / Фото – AFP

С 2021 года Болгария пережила восемь парламентских выборов. Правительства сменялись, коалиции распадались, а обещания реформ оставались преимущественно на бумаге.

Пока традиционные партии всё глубже погружались в скандалы и взаимные обвинения, Радев девять лет оставался президентом. Формально он находился над этой борьбой, что и придавало его образу некий ореол стабильности.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического центра Resurgam Радев на посту президента был единственным стабильным институтом Болгарии. И во время любого кризиса, когда есть один стабильный институт, это имеет значение. А он стабилен исключительно благодаря своей природе, ведь президентские выборы дают очень мало поводов для досрочных перевыборов или некорректной работы самого института. Соответственно, он пользовался имиджем этой стабильности. И когда социологические опросы начали показывать соответствующие настроения населения – мол, "ну, давайте попробуем Радева", – он сразу сложил мандат и пошел со своим блоком в парламентскую гонку.

Его партия "Прогрессивная Болгария" предложила избирателям простой алгоритм – сильная власть в обмен на преодоление многолетней нестабильности. На апрельских выборах она получила 44,6% голосов и первое парламентское монобольшинство в Болгарии почти за 30 лет.

Помогло Радеву и глубокое недоверие болгар к СМИ. По данным Reuters Institute for Study of Journalism, новостям в стране полностью доверяют лишь 21% граждан.

Это один из самых низких показателей среди стран Европейского союза. Болгарские СМИ годами критикуют за политическую ангажированность, одностороннее освещение проблем и зависимость от владельцев, связанных с крупным бизнесом и политическими партиями.

Цифры не лгут – печальная статистика ясно указывает на усталость и разочарование граждан Болгарии:

В такой обстановке сложные объяснения почти всегда проигрывают простым. Инфляцию можно объяснить не структурными проблемами экономики, а коварными действиями Брюсселя. Войну в Украине – не длительной российской агрессией, а нежеланием Запада идти на уступки. В конце концов, помощь Украине – не защитой европейской безопасности, а нецелесообразными расходами средств, которые якобы отобрали у болгар.

Радев не создал это недоверие, но научился им пользоваться. Его популизм работает именно потому, что сочетает реальные проблемы – коррупцию, высокие цены и внутреннюю нестабильность – с удобными внешними виновниками.

В конечном итоге, и пророссийская риторика становится лишь одним из инструментов гораздо более широкой политики. То есть населению это объясняется так, что ради сохранения суверенитета стране необходимо принимать решения вразрез с официальной позицией Брюсселя, и часто эти решения идут на пользу именно России.

С Болгарией Радева можно сотрудничать: что предлагает Украина

Украина пока реагирует на болгарский демарш максимально осторожно. В Киеве не спешат зачислять Софию в лагерь "Обрановской Венгрии" или обвинять всех болгар в пророссийских настроениях.

Украина пока действует в более прагматичном русле, ведь любая публичная ссора лишь помогла бы Румену Радеву укрепить образ политика, который якобы защищает страну от давления Брюсселя и Киева. Более того, нам сейчас хватает проблем с Польшей, где местный президент Навроцкий спровоцировал громкий конфликт.

Поэтому ссориться ещё и с Болгарией явно излишне. Поэтому Владимир Зеленский предложил Болгарии то, что может оказаться гораздо более убедительным, чем стандартные моральные призывы. Украина предлагает конкретную экономическую выгоду.



Владимир Зеленский обсудил с Руменом Радевым потенциальное сотрудничество между Украиной и Болгарией / Фото – Офис Президента Украины

После встречи двух лидеров стороны заговорили о совместном производстве дронов, оборонной промышленности, энергетических проектах, поставках газа и электроэнергии. Для Болгарии это означает новые контракты, рабочие места и шанс превратить поддержку Украины в глазах болгарских избирателей из политического бремени в партнера, предлагающего выгодное сотрудничество.

Это также позволяет обойти решение нового правительства больше не передавать Украине оружие из государственных запасов. Отказ от прямых поставок не обязательно означает полный разрыв военного сотрудничества.

Оно может трансформироваться в совместное производство, передачу технологий и прямые контракты для болгарских оборонных предприятий, в частности по производству дронов. Таким образом, помощь Украине будет преподноситься электорату уже не как попытка "ограбить" болгарскую армию, а как полноценная инвестиция в собственную промышленность и безопасность.

Это особенно важно в случае с Радевым, который строит свою политику не только на симпатиях к России, но и на обещаниях защищать кошельки болгар. Если сотрудничество с Украиной станет выгодным для местных заводов, энергетических компаний и бюджета, премьеру будет значительно сложнее объяснять, почему эти связи нужно ограничивать ради Москвы.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического центра Resurgam Радев – это пока не новый (Виктор) Орбан. Это скорее нечто среднее между (Робертом) Фицо и (Андреем) Бабишем. Но существует угроза, что может образоваться коллективный Орбан, когда такие "маленькие недоорбаны", как Фицо и Радев, начнут занимать общую позицию.

Однако Киев может параллельно работать через европейские институты. Болгария сегодня в значительной степени зависит от европейских денег. Страна рассчитывает на миллиарды евро из фондов восстановления ЕС, а дальнейшие выплаты как раз и связаны с реформами, сдержанным подходом к бюджету и выполнением европейских обязательств.

Это не означает, что Брюссель должен открыто наказывать Софию за каждое возражение. Но пространство для компромисса можно сочетать с четким сигналом о том, что защита болгарских потребителей не должна превращаться в бессрочную защиту российских активов.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического центра Resurgam Пока что это не заблокированный пакет санкций. Это пакет санкций, который пройдет следующий этап. В понедельник соберутся послы ЕС и проведут еще одно обсуждение. И если будет достаточное давление в европейских столицах, то Болгария максимум сможет гарантировать себе исключение Кирилла. И, вероятно, это то, чем Радев хочет заслужиться перед Кремлем.

Самая реалистичная формула для Украины и Брюсселя – всё же согласиться на технические исключения, которые позволят Бургасскому НПЗ работать без перебоев, но не допустить возвращения контроля или прибыли "Лукойлу". То есть отделить интересы болгарских автомобилистов от интересов российской компании.

Румен Радев играет на двух полях, потому что пока может получать политические дивиденды и от Москвы, и от Брюсселя. Задача Украины – сделать так, чтобы прагматическое сотрудничество с Западом приносило Болгарии больше, чем чисто популистская дружба с Россией.