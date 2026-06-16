Какие страны могут ужесточить санкции против России

Об этом сообщил источник среди дипломатов, о чем пишет издание Le Monde.

Читайте также Санкции, ПВО и поддержка энергетики: Зеленский встретился с президентом Швейцарии

Согласно информации, представители "Большой семерки" согласились усилить давление на Россию, в частности путем введения санкций против нефти и газа.

Также они намерены:

поддержать Украину на поле боя;

предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны;

укрепить способность Украины к самообороне;

помочь закрепить уже достигнутые результаты.

Эти договоренности были достигнуты после сессии саммита G7, посвященной Украине, которая состоялась в Эвиан-ле-Бен во Франции.

В то же время США "в ближайшее время смогут" вновь ввести санкции против российской нефти. Об этом пишет издание Guardian.

Однако президент США Дональд Трамп дал понять, что может вновь ввести некоторые санкции против российской нефти или, точнее, позволить истечь сроку действия определенных санкционных исключений.

На вопрос о возможности ужесточения санкций против России он ответил, что в скором времени Вашингтон может это сделать, поскольку "сейчас нефть снова поставляется".

Мы сняли санкции, потому что, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти. Поэтому вскоре мы будем в таком положении, чтобы сделать это… в определенный момент,

– сказал Трамп.

То есть Дональд Трамп предположил, что США могут вернуть ограничения в отношении российской нефти, если сочтут это целесообразным.

Что известно о санкциях против России

Напомним, что новый пакет санкций против Кремля ввела Великобритания. Страна стала первой среди государств G7, которая ввела ограничения в отношении нескольких судов для перевозки сжиженного природного газа.

В понедельник, 15 июня, Совет ЕС принял новый пакет санкций против России. В санкционный список в общей сложности вошли 34 физических и 47 юридических лиц.