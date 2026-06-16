Які країни можуть посилити санкції проти Росії

Про це повідомило джерело серед дипломатів, про що пише медіа Le Monde.

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Згідно з інформацією, представники "Великої сімки" погодилися посилити тиск на Росію, зокрема шляхом санкцій проти нафти та газу.

Також вони мають намір:

підтримати Україну на полі бою;

надати додаткові засоби протиповітряної оборони;

посилити спроможності України до самозахисту;

допомогти закріпити вже досягнуті результати.

Ці домовленості були досягнуті після сесії саміту G7, присвяченої Україні, що відбулася в Евіан-ле-Бені у Франції.

Водночас США "незабаром зможуть" знову запровадити санкції проти російської нафти. Про це пише ЗМІ Guardian.

Однак президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що може знову запровадити деякі санкції проти російської нафти або, точніше, дозволити закінчитися терміну дії певних санкційних винятків.

На запитання про можливість посилення санкцій проти Росії він відповів, що незабаром Вашингтон може це зробити, тому що "зараз нафта знову постачається".

Ми зняли санкції, тому що, очевидно, не хотіли перешкоджати постачанню нафти. Тож незабаром ми будемо в такій позиції, щоб зробити це… у певний момент,

– сказав Трамп.

Тобто, Дональд Трамп припустив, що США можуть повернути обмеження щодо російської нафти, якщо вважатимуть це доцільним.

Що відомо про санкції проти Росії

Нагадаємо, що новий пакет санкцій проти Кремля запровадили Велика Британія. Країна стала першою серед держав G7, яка запровадила обмеження проти кількох суден для перевезення скрапленого природного газу.

У понеділок, 15 червня, Рада ЄС ухвалила новий пакет санкцій проти Росії. До санкційного списку загалом увійшли 34 фізичних та 47 юридичних осіб.