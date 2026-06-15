Що відомо про санкції Євросоюзу проти Росії

Наголошується, що заходи ще більше обмежать російський військово-промисловий комплекс, скоротять доходи Росії від енергетики шляхом удару по екосистемі її "тіньового флоту", протидіятимуть гібридним загрозам та поширенню пропаганди, про що йдеться на сайті Ради ЄС.

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Кая Каллас Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки та голова Ради із закордонних справ Сьогодні ми схвалили черговий пакет санкцій, щоб посилити тиск на Росію та змусити її припинити війну. Ці заходи б'ють у саме серце російського військово-промислового комплексу, її тіньового флоту та мереж, які підживлюють гібридні атаки Москви проти Європи. Паралельно триває робота над ширшим, 21-м пакетом санкцій.

Каллас додала, що кожен новий захід "звужує простір" для маневру Росії. Вона нагадала, що західні санкції вже коштували Росії приблизно від 1 до 1,3 трильйона євро.

Крок за кроком ми руйнуємо основи російської воєнної економіки,

– наголосила Кая Каллас.

Зазначено, що ЄС запроваджує обмежувальні заходи проти 7 фізичних та 21 юридичної особи, які підтримують російський військово-промисловий комплекс та його посередників у третіх країнах. Санкції спрямовані проти низки виробників та постачальників безпілотників та іншого військового обладнання для російських збройних сил, яке використовується у війні проти України.

Серед них:

АТ "Науково-виробниче об'єднання імені Лавочкіна", засноване державною корпорацією "Роскосмос";

ТОВ "Рустакт";

ТОВ "АСФПВ";

ТОВ "ІОНОС";

китайська компанія Shenzhen Minghuaxin;

компанія Xinxiang Richful Lubricant Additive Company – один із найбільших виробників і дистриб'юторів мастильних присадок у Китаї;

військовий інноваційний технополіс "ЕРА";

Фонд перспективних досліджень, створений урядом Росії для розробки передових безпілотних систем військового призначення.

У заяві йдеться, що доходи від енергетики продовжують залишатися життєво важливим джерелом для ослабленої російської економіки. Новий пакет передбачає внесення до санкційного списку 2 фізичних осіб – Тахіра Гараєва та Костянтина Рогача – і 24 компаній, пов'язаних із транспортуванням та експортом російської нафти й нафтопродуктів, зокрема через "тіньовий флот", який використовується для обходу санкцій ЄС та становить загрозу для морської безпеки й довкілля.

До списку потрапили компанії: "Лукойл-Західний Сибір", а також численні підприємства, які зареєстровані в Росії, Ліберії, Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Азербайджані та Гонконгу.

Нові санкції стосуються низки відомих російських пропагандистів, які займаються маніпуляціями та втручанням в інформаційний простір, серед яких:

Анатолій Кузичев; Кирило Федоров; Роман Антоновський; Марія Волконська, головна редакторка підконтрольної державі газети "Кримська газета".

Крім того, до санкційного списку внесено:

Олександру Йост – блогерку та інфлюенсерку, яка проживає в Росії;

Георгія Шевкунова – єпископа Російської православної церкви, який активно поширює російську пропаганду та дезінформацію на підтримку війни проти України;

Президентський фонд культурних ініціатив, створений указом Володимира Путіна.

Рада ЄС 15 червня також внесла до санкційного списку одну юридичну особу та 15 фізичних осіб, включно з російськими суддями та прокурорами, а також співробітниками правоохоронних органів, державної безпеки (ФСБ) та медичним персоналом за їхню причетність до переслідування, отруєння та смерті Олексія Навального.

Заходи також спрямовані проти компанії IPJSC NTK, яка співпрацювала з Департаментом інформаційних технологій міста Москви.

Важливо! Після щорічного перегляду Рада ЄС також вирішила продовжити дію обмежувальних заходів, запроваджених у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя, до 23 червня 2027 року.

Що ще відомо про санкції проти Росії

У п'ятницю, 12 червня, санкції проти Росії запровадила Україна. До пакета обмежень увійшло 29 фізичних і 17 юридичних осіб. Серед них – судді, причетні до кримінального переслідування українців на території Росії та на тимчасово окупованому півострові Крим, а також до заочного засудження українських активістів, журналістів і політиків.

А вже у суботу, 13 червня, Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів.