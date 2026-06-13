Санкції України проти російського зв'язку

Про те, які компанії обмежили та з якою метою, повідомляють у пресслужбі президента.

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Президент України Володимир Зеленський 13 червня підписав указ, за яким набуває чинності рішення РНБО про введення санкцій проти 10 російських компаній зв'язку. Йдеться про операторів мобільного зв'язку та інтернет-провайдерів.

У повідомленні пояснюють, що до санкційного пакета потрапили компанії, які працюють на окупантів. Тобто забезпечують конфіденційні канали зв’язку, доступ до інтернету для росіян і їхньої влади на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема під обмеженнями опинилися оператори супутникового зв'язку та компанії, які відповідають за транслювання російських телеканалів.

Серед компаній які потрапили під санкції:

"Луганські комунікації";

"Мобільні комунікаційні системи";

"Амтел-Зв'язок";

"Космічний зв'язок".

Будь-яка діяльність на тимчасово окупованих територіях України є незаконною. Компанії, які свідомо працюють на ТОТ та обслуговують окупаційну владу, стають токсичними для міжнародного бізнесу та фінансової системи. Саме тому Україна застосовує санкції, які мають зробити неможливою їхню діяльність не лише на тимчасово окупованих територіях, а й будь-де за межами Росії,

– пояснив Владислав Власюк, радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики.

Також у повідомленні йдеться про те, що Україна передасть інформацію про зазначені санкційні компанії партнерам. Зокрема планують синхронізувати санкції з іншими країнами.

Які ще санкції діють проти Москви

Нагадаємо, що напередодні, 12 червня, президент підписав указ, за яким ввів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти Росії. Так, до списку обмежень потрапили 29 фізичних осіб і ще 17 компаній.

Санкції торкнуться пропагандистських медіа Росії, які поширюють фейки про Україну. Зокрема під обмеженнями керівники видань.

До слова, 9 червня Єврокомісія презентувала новий пакет санкцій проти Росії. Серед пропонованих обмежень розглядають варіант повного обмеження в'їзду до ЄС тим, хто служив у Збройних силах Росії.