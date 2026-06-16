Які танкери потрапили під санкції

У списку 70 нових санкцій, які стосуються російського "тіньового флоту", ланцюгів постачання для військово-промислового комплексу та фінансових мереж, що допомагають обходити міжнародні обмеження, повідомили в уряді Британії.

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Під нові обмеження потрапили понад 20 нафтових танкерів Росії.

Крім того, британська влада посилила контроль над особами та структурами, які, ймовірно, сприяють незаконній торгівлі російською нафтою. Зокрема, під удар потрапили страхові компанії та інші учасники морських перевезень, які допомагають Москві.

Також Британія стала першою країною G7, яка запровадила обмеження проти кількох суден для перевезення скрапленого природного газу (СПГ), що Росія нещодавно придбала для обслуговування підсанкційного заводу Arctic LNG 2.

Цей комплекс був спеціально створений для експорту мільйонів тонн СПГ і забезпечення Кремля додатковими доходами.

Ці санкції спрямовані проти суден, грошей і людей, які підтримують російську воєнну економіку та водночас становлять загрозу для безпеки Європи. Разом із нашими союзниками по G7 ми продовжимо посилювати тиск на Путіна та його оточення доти, доки російська воєнна машина не буде зупинена, а мир не повернеться на наш континент,

– наголосив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Кого ще торкнулися санкції Британії

Нові обмеження також стосуються мережі російської військової розвідки ГРУ, яка діяла через компанію-прикриття LLC Neptune Co Ltd ("Нептун").

За даними британської влади, "Нептун" займалася закупівлею критично важливих західних технологій для потреб російської армії. Під санкції потрапили три компанії та десять офіцерів ГРУ.

На додачу обмеження запровадили проти постачальників військового обладнання для Росії з третіх країн. Серед них:

Китай;

Таїланд;

Туреччина.

До списку також потрапили організації, які допомагали Росії обходити фінансові санкції. Серед них – одна структура в Нігерії, яка підтримувала фінансову мережу A7.

Важливо! Лише у 2026 році Велика Британія вже запровадила санкції майже проти 500 фізичних осіб, компаній і суден. А загалом під обмеження Лондона вже потрапили більш ніж 600 суден російського "тіньового флоту".