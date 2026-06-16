Какие танкеры попали под санкции
В списке 70 новых санкций, касающихся российского "теневого флота", цепочек поставок для военно-промышленного комплекса и финансовых сетей, помогающих обходить международные ограничения, сообщили в правительстве Великобритании.
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Под новые ограничения попали более 20 нефтяных танкеров России.
Кроме того, британские власти усилили контроль над лицами и структурами, которые, вероятно, способствуют незаконной торговле российской нефтью. В частности, под удар попали страховые компании и другие участники морских перевозок, помогающие Москве.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Также Великобритания стала первой страной G7, которая ввела ограничения в отношении нескольких судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), которые Россия недавно приобрела для обслуживания подсанкционного завода Arctic LNG 2.
Этот комплекс был специально создан для экспорта миллионов тонн СПГ и обеспечения Кремля дополнительными доходами.
Эти санкции направлены против судов, денег и людей, которые поддерживают российскую военную экономику и в то же время представляют угрозу для безопасности Европы. Вместе с нашими союзниками по G7 мы продолжим усиливать давление на Путина и его окружение до тех пор, пока российская военная машина не будет остановлена, а мир не вернется на наш континент,
– подчеркнул премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Кого еще коснулись санкции Великобритании
Новые ограничения также касаются сети российской военной разведки ГРУ, которая действовала через компанию-прикрытие LLC Neptune Co Ltd ("Нептун").
По данным британских властей, "Нептун" занималась закупкой критически важных западных технологий для нужд российской армии. Под санкции попали три компании и десять офицеров ГРУ.
Кроме того, ограничения введены против поставщиков военного оборудования для России из третьих стран. Среди них:
- Китай;
- Таиланд;
- Турция.
В список также попали организации, которые помогали России обходить финансовые санкции. Среди них – одна структура в Нигерии, которая поддерживала финансовую сеть A7.
Важно! Только в 2026 году Великобритания уже ввела санкции почти против 500 физических лиц, компаний и судов. А в целом под ограничения Лондона уже попали более 600 судов российского "теневого флота".
- Напомним, 9 июня Европейская комиссия представила 21-й пакет санкций против России. Среди предложенных мер — замораживание ценового "потолка" на российскую нефть как минимум до января 2027 года.
- В Брюсселе также предложили усилить давление на российский "теневой флот". В санкционный список планируют добавить еще 30 судов, тогда как в настоящее время под ограничениями уже находятся 632 корабля. Кроме того, ЕС намерен запретить продажу России танкеров, предназначенных для транспортировки сжиженного природного газа.
- Кроме того, Евросоюз планирует распространить запрет на операции еще на 31 российский банк. Также под санкции могут попасть 20 банков, криптовалютных сервисов и торговых платформ в третьих странах, которые, по данным ЕС, помогали Москве обходить международные ограничения или сотрудничали с уже подсанкционными российскими структурами.