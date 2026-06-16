Какие танкеры попали под санкции

В списке 70 новых санкций, касающихся российского "теневого флота", цепочек поставок для военно-промышленного комплекса и финансовых сетей, помогающих обходить международные ограничения, сообщили в правительстве Великобритании.

Смотрите также Аресты и конфискации российской нефти: что Украина готовит для усиления давления на Кремль

Под новые ограничения попали более 20 нефтяных танкеров России.

Кроме того, британские власти усилили контроль над лицами и структурами, которые, вероятно, способствуют незаконной торговле российской нефтью. В частности, под удар попали страховые компании и другие участники морских перевозок, помогающие Москве.

Также Великобритания стала первой страной G7, которая ввела ограничения в отношении нескольких судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), которые Россия недавно приобрела для обслуживания подсанкционного завода Arctic LNG 2.

Этот комплекс был специально создан для экспорта миллионов тонн СПГ и обеспечения Кремля дополнительными доходами.

Эти санкции направлены против судов, денег и людей, которые поддерживают российскую военную экономику и в то же время представляют угрозу для безопасности Европы. Вместе с нашими союзниками по G7 мы продолжим усиливать давление на Путина и его окружение до тех пор, пока российская военная машина не будет остановлена, а мир не вернется на наш континент,

– подчеркнул премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Кого еще коснулись санкции Великобритании

Новые ограничения также касаются сети российской военной разведки ГРУ, которая действовала через компанию-прикрытие LLC Neptune Co Ltd ("Нептун").

По данным британских властей, "Нептун" занималась закупкой критически важных западных технологий для нужд российской армии. Под санкции попали три компании и десять офицеров ГРУ.

Кроме того, ограничения введены против поставщиков военного оборудования для России из третьих стран. Среди них:

Китай;

Таиланд;

Турция.

В список также попали организации, которые помогали России обходить финансовые санкции. Среди них – одна структура в Нигерии, которая поддерживала финансовую сеть A7.

Важно! Только в 2026 году Великобритания уже ввела санкции почти против 500 физических лиц, компаний и судов. А в целом под ограничения Лондона уже попали более 600 судов российского "теневого флота".