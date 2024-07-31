Чому з обігу вилучатимуть "стару" 500-гривневу купюру

Із 1 серпня 500 гривень старого зразка виходять з обігу в Україні. Таке рішення було прийнято у Нацбанку.

Чому старі 500 гривень заміняють на нові

Як зауважили у Нацбанку, поступова заміна банкнот старого зразка підвищить рівень захисту і якість грошей в обігу, а також зробить розрахунки більш зручними для громадян.

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Таким чином, банкноти номіналом 500 гривень старого зразка поступово вилучатимуть з обігу, замінюючи їх на нові, більш захищені банкноти того ж номіналу. Втім, вони все ще залишатимуться платіжним засобом та не потребують спеціального обміну.

! Для Національного банку важливо, щоб вся національна валюта України, що перебуває в обігу, була надійною та якісною. Зважаючи на те, що банкноти номіналом 500 гривень старого зразка вже зношені, адже вже майже 18 років використовуються в обігу.

Старі і нові банкноти номіналом 500 гривень / Інфографіка – НБУ