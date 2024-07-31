Почему старые 500 гривен заменяют на новые

Как отметили в Нацбанке, постепенная замена банкнот старого образца повысит уровень защиты и качество денег в обращении, а также сделает расчеты более удобными для граждан.

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Таким образом, банкноты номиналом 500 гривен старого образца постепенно будут изымать из обращения, заменяя их на новые, более защищенные банкноты того же номинала. Впрочем, они все еще будут оставаться платежным средством и не требуют специального обмена.

Заметьте! Для Национального банка важно, чтобы вся национальная валюта Украины, находящаяся в обращении, была надежной и качественной. Учитывая то, что банкноты номиналом 500 гривен старого образца уже изношены, ведь уже почти 18 лет используются в обращении.

Старые и новые банкноты номиналом 500 гривен / Инфографика – НБУ