Перевірте свої гаманці: НБУ замінюватиме старі банкноти на нові

НБУ почне поступово замінювати старі банкноти номіналами 50 і 200 гривень на нові. Як виглядають ці купюри та що з ними буде, читайте далі.

Як відбуватиметься заміна старих банкнот на нові

З 1 листопада 2024 року Національний банк розпочне поступове вилучення з обігу цих банкнот в Україні, повідомили у НБУ. Це означає, що:

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Банки більше не видаватимуть ці банкноти при проведенні будь-яких готівкових операцій.

Національний банк припинить постачання цих банкнот для банків, інкасаторських компаній та компаній, що займаються обробкою готівки.

Втім, громадянам не потрібно спеціально обмінювати старі банкноти, повідомляє Національний банк України. Вони можуть без обмежень продовжувати використовувати банкноти старого зразка, адже вони залишаються дійсними платіжними засобами.

Які банкноти будуть обмінювати з 1 листопада / Інфографіка – НБУ