Як відбуватиметься заміна старих банкнот на нові

З 1 листопада 2024 року Національний банк розпочне поступове вилучення з обігу цих банкнот в Україні, повідомили у НБУ. Це означає, що:

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  • Банки більше не видаватимуть ці банкноти при проведенні будь-яких готівкових операцій.
  • Національний банк припинить постачання цих банкнот для банків, інкасаторських компаній та компаній, що займаються обробкою готівки.

Втім, громадянам не потрібно спеціально обмінювати старі банкноти, повідомляє Національний банк України. Вони можуть без обмежень продовжувати використовувати банкноти старого зразка, адже вони залишаються дійсними платіжними засобами.

Які банкноти будуть обмінювати з 1 листопада / Інфографіка – НБУ

Для чого потрібна заміна банкнот попереднього покоління

Національний банк працює над покращенням якості готівки в обігу, оптимізуючи готівковий обіг. В рамках цієї роботи відбувається послідовна заміна всіх старих банкнот на нові, більш сучасні та захищені.