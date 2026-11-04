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4 листопада, 15:18
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Оновлено - 15:20, 4 листопада

Руйнування значні: Росія вгатила по розподільчому терміналу на Одещині

Ірина Гайдук

Ворог продовжує методично знищувати інфраструктуру південних регіонів, завдаючи збитків українським підприємцям. У середу, 4 листопада, чергова атака Росії пошкодила об'єкт логістичної компанії.

Що відомо про удар по логістиці 

Про атаку повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

За інформацією ОВА, внаслідок нової російської атаки по області серйозних пошкоджень зазнав розподільчий термінал однієї з логістичних компаній. 

Будівля зазнала значних руйнувань. Також загорівся причеп вантажного автомобіля, 
– розповіла місцева влада. 

На щастя, за даними адміністрації, на самому терміналі минулося без жертв та постраждалих. 

Водночас одеські Telegram-канали повідомляли, що під удар нібито потрапило одне з відділень "Нова пошти". Згодом вони уточнили, що йдеться про головний розподільчий термінал компанії.

Втім, сама НП поки що офіційно факт прильоту по її об'єкту не підтверджувала. 

Фото: Пошкоджений розподільчий термінал на Одещині / Одеська ОВА

Куди ще вдарив ворог

Одеська ОВА також уточнила наслідки попереднього удару по складських приміщеннях. 

Сьогодні адміністрація повідомила, що ворог атакував об'єкти торговельного призначення з виготовлення взуття у передмісті Одеси.. 

Виникли пожежі, знищено два автомобіля, 
– йшлося у повідомленні. 

Тоді ж обласна влада вказувала на одного постраждалого від удару. Однак за оновленими даними, поранень зазнали двоє людей – 38-річна жінка та 65-річний чоловік.

Чоловіка з множинними травмами госпіталізували. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше одеські Telegram-канали писали, що ворог 4 листопада атакував дроном відомий ринок 7-й кілометр в Одесі. Внаслідок прильоту на території торговельного майданчика спалахнула пожежа. 

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