Разрушения значительные: Россия ударила по распределительному терминалу в Одесской области

Что известно об ударе по логистике

Об атаке сообщили в Одесской областной военной администрации.

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По информации ОВА, в результате новой российской атаки по области серьезные повреждения получил распределительный терминал одной из логистических компаний.

Здание подверглось значительным разрушениям. Также загорелся прицеп грузового автомобиля– сообщили местные власти.

К счастью, по данным администрации, на самом терминале обошлось без жертв и пострадавших.

В то же время одесские Telegram-каналы сообщали, что под удар якобы попало одно из отделений "Новой почты". Впоследствии они уточнили, что речь идет о главном распределительном терминале компании.

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Впрочем, сама "Новая почта" пока официально не подтверждала факт удара по своему объекту.

Фото: Поврежденный распределительный терминал в Одесской области / Одесская ОВА

Куда еще нанес удар враг

Одесская ОВА также уточнила последствия предыдущего удара по складским помещениям.

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Сегодня администрация сообщила, что враг совершил атаку на объекты торгового назначения по производству обуви в пригороде Одессы.

Возникли пожары, уничтожены два автомобиля– говорилось в сообщении.

Тогда же областные власти сообщали об одном пострадавшем от удара. Однако по обновленным данным, ранения получили два человека – 38-летняя женщина и 65-летний мужчина.

Мужчину с множественными травмами госпитализировали. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Напомним, ранее одесские Telegram-каналы писали, что 4 ноября враг совершил атаку с помощью дрона по известному рынку "7-й километр" в Одессе. В результате попадания на территории торговой площадки вспыхнул пожар.