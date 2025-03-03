Суттєво критична ситуація для економіки: коли цього очікувати у Росії

З 2022 та 2023 років Росія наповнювала свою економіку дешевими державними грошима. Зокрема Москва активно сприяла різкому зростанню обсягів промислового виробництва.

Коли відбудеться економічний кінець у Росії

У першу чергу акцент робився на виробництво, яке спрямоване на війну, про це розповів Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, для 24 Каналу.

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Втім це призвело до того, що різко збільшилася в обсягу загальна кількість грошових одиниць, які були не забезпечені товарними позиціями, а це, своєю чергою, спровокувало ріст інфляції,

– пояснив експерт.

Координатор експертних груп Економічної експертної платформи – Олег Гетман – надав таке пояснення: коли будуть вичерпані резерви Фонду, а нафта Urals опуститься хоча б до 50 доларів за барель, то це можна вважати критичною точкою для російської економіки.

За такого розвитку подій Росія не зможе фінансувати більшу частину війни. Крім того, соціальні видатки, медицину, освіту доведеться скорочувати.

Гетман додав, що Фонд національного добробуту Росії вичерпується приблизно на 40-50 мільярдів на рік у різних валютах. Тому все, що у ньому залишилося, передбачено на 2025 рік.

Що буде з цінами на нафту?

Однак ціни на нафту досить непередбачувані. Проте Дональд Трамп йшов з передвиборчою програмою "Drill, baby, drill". Так новий американський лідер вже почав надавати дозволи на буріння нафти, розвідування територій для буріння різних заповідних зон тощо. А це є доказом того, що очікувати на зниження цін на нафту можна приблизно середині чи наприкінці 2025 року.

Олег Гетман зазначив, що поки все має такий вигляд, що наприкінці 2025 року ситуація в росіян буде суттєво критичною для економіки. Тому вони намагатимуться якнайшвидше позбавитися від санкцій.

Саме зараз вже момент, коли "російський ведмідь починає стікати кров'ю", а тому Росія вирішуватиме всі проблеми до кінця 2025 року,

– заявив експерт.

Важливо! Пендзин вважає, що російська економіка у 2025 році не обвалиться, як на це сподіваються інші.