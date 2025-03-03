Когда произойдет экономический конец в России

В первую очередь акцент делался на производство, которое направлено на войну, об этом рассказал Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, для 24 Канала.

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Впрочем это привело к тому, что резко увеличилось в объеме общее количество денежных единиц, которые были не обеспечены товарными позициями, а это, в свою очередь, спровоцировало рост инфляции,

– пояснил эксперт.

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы – Олег Гетман – предоставил такое объяснение: когда будут исчерпаны резервы Фонда, а нефть Urals опустится хотя бы до 50 долларов за баррель, то это можно считать критической точкой для российской экономики.

При таком развитии событий Россия не сможет финансировать большую часть войны. Кроме того, социальные расходы, медицину, образование придется сокращать.

Гетман добавил, что Фонд национального благосостояния России исчерпывается примерно на 40-50 миллиардов в год в разных валютах. Поэтому все, что в нем осталось, предусмотрено на 2025 год.

Что будет с ценами на нефть?

Однако цены на нефть достаточно непредсказуемы. Однако Дональд Трамп шел с предвыборной программой "Drill, baby, drill". Так новый американский лидер уже начал предоставлять разрешения на бурение нефти, разведки территорий для бурения различных заповедных зон и тому подобное. А это является доказательством того, что ожидать снижения цен на нефть можно примерно в середине или в конце 2025 года.

Олег Гетман отметил, что пока все выглядит так, что в конце 2025 года ситуация у россиян будет существенно критической для экономики. Поэтому они будут пытаться как можно быстрее избавиться от санкций.

Именно сейчас уже момент, когда "русский медведь начинает истекать кровью", а потому Россия будет решать все проблемы до конца 2025 года,

– заявил эксперт.

Важно! Пендзин считает, что российская экономика в 2025 году не обвалится, как на это надеются другие.