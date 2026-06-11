Майже 1 тисяча гривень: повнолітні можуть отримати допомогу від уряду

Повнолітні українці можуть отримати від держави майже тисячу гривень. Отримати виплати можуть ті особи, яким виповнилося або ж виповниться 18 років у 2025–2026 роках.

Яку виплату можуть отримати українці віком 18 років

Витратити кошти можна на придбання книжок українською мовою – паперових, електронних або аудіо, про що повідомили у Старобільській міській раді Луганської області.

Читайте також Перехід з пенсії по інвалідності на пенсію за віком: як відбувається перерахунок

Мова йде про державну програма "єКнига". Вона надає можливість отримати 998,40 гривень від уряду.

Отримати допомогу можуть лише українки та українці, яким виповнилося або виповниться 18 років у 2025–2026 роках,

– йдеться у повідомленні.

Згідно з правилами програми, для отримання грошей потрібно:

зареєструватися або авторизуватися в застосунку "Дія"; перейти до розділу "Сервіси"; обрати послугу "єКнига"; відкрити спеціальну "Дія.Картку" у застосунку одного з банків-партнерів.

Після цього всю суму зарахують на картку.

Подати заявку можна протягом одного року з дня свого повноліття. А використати кошти – впродовж трьох місяців з моменту їх отримання.

Не менш важливий нюанс: за програмою дозволено придбати паперові, електронні та аудіокниги українською мовою у книгарнях та інтернет-магазинах, які є учасниками програми.

Важливо! Виплата є одноразовою.

Які ще соціальні виплати можуть отримати українці

Кияни можуть отримувати щомісячну адресну допомогу. Вона діє у межах програми "Турбота. Назустріч киянам". Мешканці столиці можуть отримати від 1 200 до 2 500 гривень – залежно від категорії. Виплати надаються вразливими категоріям населення.

Водночас незабаром популярну допомогу – єЯсла – можна буде оформити через Дію. Це відбудеться вже у першій половині літа. Сума грошової підтримки становить 8 тисяч гривень.

Крім того, одноразову виплату можуть отримати жінки зі статусом "Мати-героїня". Вона передбачена для українок, які народили та виховали до восьмирічного віку 5 чи більше дітей. Розмір виплати складає 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.