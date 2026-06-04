Коли "єЯсла" можна буде оформити через Дію?

Незабаром оформити таку допомогу можна буде у Дії, про що розказала заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

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Згідно зі словами Коваль, ця послуга буде запущена найближчим часом, у першій половині літа. Нею зможуть скористатися мати чи батько дитини, або законний опікун, якщо відповідають таким критеріям:

мають дитину віком від 1 до 3 років;

офіційно працевлаштовані;

на момент подання заяви працюють повний робочий день.

Розмір допомоги наразі становить 8 тисяч гривень щомісяця на дитину.

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Якщо заява подана на дитину з інвалідністю, то сума допомоги визначається із застосуванням коефіцієнта 1,5, тому це виходить 12 тисяч гривень,

– пояснила Валерія Коваль.

Виплата зараховується на спеціальний рахунок "Дія.Картки".

Важливо! Кошти мають цільове призначення. Витратити їх можна лише відповідно до MCC-кодів, визначених постановою уряду.

Що ще варто знати про програму?

З лютого поточного року подати заяву на допомогу можна не лише у сервісних центрах Пенсійного фонду України. Це також можливо через ЦНАПи або уповноважених представників громад.

Грошові виплати стартували на початку березня. Спеціальні рахунки для отримання грошей можна відкрити в Ощадбанку.

Виплати за програмою "єЯсла" розпочнуться після досягнення дитиною одного віку. Допомогу надаватимуть до її 3-річчя.