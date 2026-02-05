Що змінилося щодо дитячих виплат в Україні?

Наголошується, що родини з дітьми повинні отримувати допомогу швидко та без зайвої бюрократії, про що повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.

Читайте також 4 тисячі доларів для українців: кому доступна така допомога зараз

Денис Улютін Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Подати заяву тепер можна не лише у сервісних центрах Пенсійний фонд України, а й через ЦНАПи або уповноважених представників громад – ближче до дому та без довгих черг.

Допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами вже можна оформити на поточний рахунок отримувача Дія.Картки.

Допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею одного року та "єЯсла" – на будь-яку картку із відкритим рахунком зі спеціальним режимом використання.

Зверніть увагу! Невдовзі відкриється можливість оформити ці допомоги через Дію.

Також розширено напрями використання коштів як для допомоги по догляду до одного року, так і для "єЯсла". Тобто батьки зможуть витратити підтримку на реальні потреби дитини.

Водночас подати заяву на допомогу по догляду за дитиною до одного року тепер можна до трьох місяців після досягнення дитиною одного року.

Також продовжено термін оформлення допомоги "єЯсла". Якщо звернутися протягом пів року після виходу на роботу – гроші виплатять одразу за всі шість місяців.

Зауважте! Виплату порахують з місяця після того, як дитині виповнився рік (але не раніше січня 2026 року) і до того місяця, коли дитині виповниться 3 роки.

Нагадаємо, що допомогу "єЯсла" не зможуть отримати батьки, що є ФОПами. Про це пишуть на сайті "7eminar".

Фізичні особи-підприємці не перебувають в офіційних трудових відносинах. Тому позбавлені доступу до цієї державної підтримки.

Важливо! Водночас допомогу можуть отримати люди, які доглядали за дитиною та вийшли на роботу на умовах повного робочого часу.

Що ще слід знати щодо виплат в Україні?