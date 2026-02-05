Что изменилось относительно детских выплат в Украине?
Отмечается, что семьи с детьми должны получать помощь быстро и без лишней бюрократии, о чем сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
Подать заявление теперь можно не только в сервисных центрах Пенсионный фонд Украины, но и через ЦНАПы или уполномоченных представителей общин – ближе к дому и без длинных очередей.
- Помощь в связи с беременностью и родами уже можно оформить на текущий счет получателя Дія.Картки.
- Помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года и "еЯсла" – на любую карту с открытым счетом со специальным режимом использования.
Обратите внимание! Вскоре откроется возможность оформить эти пособия через Дию.
Также расширены направления использования средств как для помощи по уходу до одного года, так и для "еЯсла". То есть родители смогут потратить поддержку на реальные потребности ребенка.
В то же время подать заявление на пособие по уходу за ребенком до одного года теперь можно до трех месяцев после достижения ребенком одного года.
Также продлен срок оформления помощи "еЯсла". Если обратиться в течение полугода после выхода на работу – деньги выплатят сразу за все шесть месяцев.
Заметьте! Выплату посчитают с месяца после того, как ребенку исполнился год (но не ранее января 2026 года) и до того месяца, когда ребенку исполнится 3 года.
Напомним, что помощь "еЯсла" не смогут получить родители, являющиеся ФОПами. Об этом пишут на сайте "7eminar".
Физические лица-предприниматели не состоят в официальных трудовых отношениях. Поэтому лишены доступа к этой государственной поддержке к этой государственной поддержке.
Важно! В то же время помощь могут получить люди, которые ухаживали за ребенком и вышли на работу на условиях полного рабочего времени.
Что еще следует знать о выплатах в Украине?
- В Украине предлагают продлить срок прохождения физической идентификации до 1 июля 2026 года. Также хотят автоматически возобновить выплату пенсий с 1 января 2026 года всем людям, которым она была прекращена из-за непрохождения идентификации до конца 2025 года.
- А с 1 марта вырастет помощь для семей военных, погибших или пропавших без вести или пропавших без вести – минимальная пенсия на каждого нетрудоспособного члена семьи составит не менее 12 810 гривен. А минимальная пенсионная выплаты для семей, где пенсия или соцпомощь назначены на двух и более членов семьи, будет не менее 10 020 гривен.