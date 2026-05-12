О каких изменениях следует сообщить ПФУ?

О них следует сообщать в течение 10 дней, о чем отметили в ПФУ.

Для того, чтобы выплаты начислялись правильно, нужно в течение 10 дней сообщать Пенсионный фонд об изменениях:

паспорта или фамилии;

контактных данных;

банковских реквизитов;

места работы или открытия или прекращения предпринимательской деятельности.

Если не сообщить об изменениях вовремя – может возникнуть переплата, которую придется вернуть,

– объяснили в тексте.

Уведомить учреждение можно несколькими удобными способами:

через электронный кабинет; лично в отделении любого сервисного центра ПФУ; по почте, отправив необходимые документы заказным письмом; через работодателя (если изменения касаются именно работы).

Важно! Суммы пенсий, которые выплачены излишне (в результате злоупотреблений со стороны пенсионера или представления работодателем недостоверных данных о работнике), могут быть возвращены добровольно или же взимаются на основании решений органов Пенсионного фонда или в судебном порядке.

Почему такая информация влияет на пенсии?

Необходимость сообщения о трудоустройстве или увольнении с работы связана с тем, что к пенсии могут устанавливать определенные доплаты, надбавки или повышения. Они могут быть предусмотрены только неработающим пенсионерам. Об этом отметили в Пенсионном фонде.

Например, трудоустройство пенсионера или пенсионерки, если человек получает пенсию за выслугу лет, на работе по специальности, что дает право на назначение такого вида пенсии. В таком случае выплата пенсии за выслугу лет прекращается.

Изменение местности проживания также является важным. Дело в том, что жители горных местностей, радиоактивно загрязненных территорий получают специальную надбавку, выплата которой при выезде в другую местность должна быть прекращена.

Обратите внимание! Также важна смена статуса (лишение статуса ветерана войны определенной категории) или изменение обстоятельств, которые являются правовым основанием назначения особого вида пенсии.

Что еще стоит знать о пенсиях?

Пенсии об инвалидности могут отменить украинцам. Дело в том, что обычно такие выплаты устанавливаются на определенный срок. Это означает, что после завершения этого периода выплаты могут прекратить при определенных условиях. Например, если человек не прошел повторный осмотр или не подтвердил свой статус.

В частности размер пенсии по возрасту в Украине зависит от зарплаты и страхового стажа. Эксперт Андрей Павловский рассказал для 24 Канала, что отличие трудового стажа и страхового стажа заключается в способе подсчета. То есть первый базируется на записях о работе в трудовых книжках. В то же время второй – на факте уплаты взносов.