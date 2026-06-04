Когда "еЯсла" можно будет оформить через Дію?

Вскоре оформить такую помощь можно будет в Дії, о чем рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

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Согласно словам Коваль, эта услуга будет запущена в ближайшее время, в первой половине лета. Ею смогут воспользоваться мать или отец ребенка, или законный опекун, если соответствуют следующим критериям:

имеют ребенка в возрасте от 1 до 3 лет;

официально трудоустроены;

на момент подачи заявления работают полный рабочий день.

Размер помощи сейчас составляет 8 тысяч гривен ежемесячно на ребенка.

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Если заявление подано на ребенка с инвалидностью, то сумма помощи определяется с применением коэффициента 1,5, поэтому это получается 12 тысяч гривен,

– объяснила Валерия Коваль.

Выплата зачисляется на специальный счет "Дія.Карты".

Важно! Средства имеют целевое назначение. Потратить их можно только в соответствии с MCC-кодов, определенных постановлением правительства.

Что еще стоит знать о программе?

С февраля текущего года подать заявление на помощь можно не только в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины. Это также возможно через ЦНАПы или уполномоченных представителей общин.

Денежные выплаты стартовали в начале марта. Специальные счета для получения денег можно открыть в Ощадбанке.

Выплаты по программе "еЯсли" начнутся после достижения ребенком одного возраста. Помощь будут предоставлять до его 3-летия.