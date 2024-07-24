Долар та євро опускаються все нижче

За останню добу іноземні валюти втратили знову вартість. Офіційний долар опустився на 10 копійок, а євро на понад 20 копійок.

Офіційний курс 24 липня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 41,23 гривні за долар. Вартість долара впала на 10 копійок проти 23 липня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 44,76 гривні, що на 23 копійки менше, ніж вчора.

Який офіційний курс долара та євро 25 липня:

долар – 41,21 гривні,

євро – 44,70 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 23 липня курс долара такий:

У банках купівля становить 41,20 гривні , а продаж – 41,78 гривні .

купівля становить , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 41,40 гривні , а продаж – 41,90 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,61 гривні, а продаж – 41,75 гривні.

На якому рівні буде середньорічний курс долара

Як прогнозують в Асоціації українських банків, середньорічний курс долара цьогоріч не перевищить 40,5 гривень.

Як пояснив президент Асоціації Андрій Дубас, курс коливатиметься у діапазоні від 40 гривень до 40,5 гривень, але не більше.

Сьогодні ми маємо показник трохи вище 40 гривень за долар, але якщо взяти курс протягом усього року, як середнє арифметичне, він буде на позначці 40 - 40,5, тому що на початку року ми бачили показник 39,

– додає Дубас.

Водночас у липні офіційний курс сягнув найвищого показника за всю історію незалежної України – станом на 22 липня валюта сягнула 41,49 гривні за валюту.

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