Офіційний курс 23 липня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 41,33 гривні за долар. Вартість долара впала на 16 копійок проти 22 липня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 44,99 гривні, що на 19 копійок менше, ніж вчора.

Який офіційний курс долара та євро 24 липня:

долар – 41,23 гривні,

євро – 44,76 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 23 липня курс долара такий:

У банках купівля становить 41,30 гривні , а продаж – 41,82 гривні .

купівля становить , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 41,20 гривні , а продаж – 41,91 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,71 гривні, а продаж – 41,85 гривні.

Що трапилося із курсом долара у липні

За словами експерта Андрія Шевчишина, з якими він поділився з 24 Каналом, нещодавно курс долара на міжбанку дотягнув до позначки у майже 41,60 гривні. Втім регулятор не дозволив перетнути межу.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик За останні два тижні курс злетів на 2,5%. Це досить багато, але й не катастрофічно.

Експерт пояснює, що Нацбанк визначає кордон руху курсу та має важелі через валютні резерви внаслідок інтервенцій.

Зверніть увагу! Минулого тижня валютні інтервенції НБУ досягли 920 мільйонів доларів – це семитижневий максимум.

Крайній раз, коли інтервенції становили майже мільярд доларів, було наприкінці травня. Саме тоді курс долара перетнув позначку у 40 гривень.