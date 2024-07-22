Офіційний курс 22 липня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 41,49 гривні за долар. Вартість долара виросла на 7 копійок проти 19 липня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 45,18 гривні, що на 8 копійок менше, ніж минулого тижня.

Який офіційний курс долара та євро 23 липня:

долар – 41,33 гривні,

євро – 44,99 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 22 липня курс долара такий:

У банках купівля становить 41,35 гривні , а продаж – 41,90 гривні .

купівля становить , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 41,27 гривні , а продаж – 42,06 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,85 гривні, а продаж – 41,95 гривні.

Яким буде курс цього тижня

Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що перші котирування у понеділок вранці на ВРУ опустилися в діапазон 41,3 – 41,4 гривні за долар. Таким чином цього тижня слід очікувати на зміцнення гривні в усіх сегментах ринку.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Здебільшого це через прискорення продажів валюти експортерами, які поспішатимуть отримати гривню в обмін на валютну виручку за якомога вищим курсом. Також, через пригнічений попит з боку імпортерів, що були дуже активними протягом минулого тижня.

Золотько додає, що волатильності ринку може додати засідання комітету з монетарної політики НБУ та оголошення рішення про перегляд облікової ставки.

НБУ давав сигнали ринку, що готовий опустити облікову ставку ще на 0,5% у липні. Проте зростання курсу, що робить менш привабливими гривневі заощадження для населення, може стати приводом відкласти зниження ставки. В такому разі гривня отримає невеличку психологічну підтримку,

– зауважує банкірка.

Готівковий курс долара цього тижня цілком ймовірно буде коливатися на рівні 41,4 – 42 гривні за долар.