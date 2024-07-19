Офіційний курс 19 липня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 41,42 гривні за долар. Вартість долара зменшилась на 4 копійки проти 18 липня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 45,26 гривні, що на 8 копійок менше, ніж вчора.

Який офіційний курс долара та євро 22 липня:

долар – 41,49 гривні,

євро – 45,18 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 19 липня курс долара такий:

У банках купівля становить 41,30 гривні , а продаж – 41,85 гривні .

купівля становить , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 41,55 гривні , а продаж – 42,05 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,80 гривні, а продаж – 41,95 гривні.

Ситуація на валютному ринку

Згідно з даними НБУ, останнім часом на валютному ринку спостерігається дефіцит, викликаний урядовими витратами, зменшенням доходів від аграрного експорту та валютною лібералізацією, проведеною у травні.

У НБУ зазначили, що наразі є всі умови для стабільності валютного ринку, оскільки незабаром розпочнеться надходження валюти від продажу нового врожаю. Окрім того, цього місяця НБУ очікує перший у цьому році транш допомоги від США в розмірі 3,9 мільярда доларів.