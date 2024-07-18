Офіційний курс 18 липня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 41,46 гривні за долар. Вартість долара виросла на 21 копійку проти 17 липня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 45,34 гривні, що на 37 копійок більше, ніж вчора.

Який офіційний курс долара та євро 19 липня:

долар – 41,42 гривні,

євро – 45,26 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 18 липня курс долара такий:

У банках купівля становить 41,25 гривні , а продаж – 41,80 гривні .

купівля становить , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 41,02 гривні , а продаж – 41,90 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,75 гривні, а продаж – 41,90 гривні.

Що буде з курсом на міжбанку

Банкір Тарас Лєсовий прокоментував для 24 Каналу, що сьогоднішня ситуація на валютному ринку є очікуваною. Це навіть попри рекордні показники офіційного курсу.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Незначний ситуативний рух курсових кордонів можливий в межах 40,5 – 41,5 гривні за долар, однак, що вартує уваги, – курси є досить мінливими, і після нового незначного росту здимань можна очікувати незначний рух навспак.

Наступного тижня, за словами Лєсового, валюти можуть коливатися в межах:

долар – 40,5 – 41,5 гривні,

– 40,5 – 41,5 гривні, євро – 43,5 – 45,5 гривні.

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