Официальный курс 18 июля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 41,46 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 21 копейку против 17 июля.

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Относительно евро, то на сегодня его цена составляла 45,34 гривны, что на 37 копеек больше, чем вчера.

Какой официальный курс доллара и евро 19 июля:

доллар – 41,42 гривны,

евро – 45,26 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 18 июля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 41,25 гривны , а продажа – 41,80 гривны .

покупка составляет , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 41,02 гривны , а продажа – 41,90 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,75 гривны, а продажа – 41,90 гривны.

Что будет с курсом на межбанке

Банкир Тарас Лесовой прокомментировал для 24 Канала, что сегодняшняя ситуация на валютном рынке является ожидаемой. Это даже несмотря на рекордные показатели официального курса.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Незначительное ситуативное движение курсовых границ возможно в пределах 40,5 – 41,5 гривны за доллар, однако, что стоит внимания, – курсы достаточно изменчивы, и после нового незначительного роста вздыманий можно ожидать незначительное движение в обратную сторону.

На следующей неделе, по словам Лесового, валюты могут колебаться в пределах:

доллар – 40,5 – 41,5 гривны,

– 40,5 – 41,5 гривны, евро – 43,5 – 45,5 гривны.

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