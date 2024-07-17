Официальный курс 17 июля
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 41,25 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 24 копейки против 16 июля.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 44,97 гривны, что на 25 копеек больше, чем вчера.
Какой официальный курс доллара и евро 17 июля:
- доллар – 41,46 гривны,
- евро – 45,34 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 17 июля курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 41 гривну, а продажа – 41,60 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 40,96 гривны, а продажа – 41,73 гривны.
- На черном рынке: покупка – 41,50 гривны, а продажа – 41,65 гривны.
За сколько можно будет купить 500 евро
На сегодня, по официальному курсу 500 евро будет стоить для украинца 22 485 гривны. В то же время по курсу наличного рынка это обойдется от 22 430 до 22 865 гривен.
Отмечается, что падение, которое произошло ранее, было вызвано опасениями инвесторов. Речь идет именно о выборах во французском парламенте и из-за весомого укрепления левых.