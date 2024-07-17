Официальный курс 17 июля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 41,25 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 24 копейки против 16 июля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 44,97 гривны, что на 25 копеек больше, чем вчера.

Какой официальный курс доллара и евро 17 июля:

доллар – 41,46 гривны,

евро – 45,34 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 17 июля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 41 гривну , а продажа – 41,60 гривны .

покупка составляет , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 40,96 гривны , а продажа – 41,73 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,50 гривны, а продажа – 41,65 гривны.

За сколько можно будет купить 500 евро

На сегодня, по официальному курсу 500 евро будет стоить для украинца 22 485 гривны. В то же время по курсу наличного рынка это обойдется от 22 430 до 22 865 гривен.

Заметьте! Сейчас евро уменьшился на 0,06% – до 1,0827 доллара. Ранее эта валюта уже падала на 0,4%.

Отмечается, что падение, которое произошло ранее, было вызвано опасениями инвесторов. Речь идет именно о выборах во французском парламенте и из-за весомого укрепления левых.

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