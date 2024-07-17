Офіційний курс 17 липня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 41,25 гривні за долар. Вартість долара виросла на 24 копійки проти 16 липня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 44,97 гривні, що на 25 копійок більше, ніж вчора.
Який офіційний курс долара та євро 17 липня:
- долар – 41,46 гривні,
- євро – 45,34 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 17 липня курс долара такий:
- У банках купівля становить 41 гривню, а продаж – 41,60 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 40,96 гривні, а продаж – 41,73 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 41,50 гривні, а продаж – 41,65 гривні.
За скільки можна буде купити 500 євро
На сьогодні, за офіційним курсом 500 євро коштуватиме для українця 22 485 гривні. Водночас за курсом готівкового ринку це обійдеться від 22 430 до 22 865 гривень.
Зазначається, що падіння, яке відбулося раніше, було спричинене побоюваннями інвесторів. Йдеться саме про вибори у французькому парламенті й через вагоме зміцнення лівих.