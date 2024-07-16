Офіційний курс 16 липня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 41,01 гривні за долар. Вартість долара впала на 3 копійки проти 15 липня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 44,72 гривні, що на 4 копійки більше, ніж вчора.
Який офіційний курс долара та євро 17 липня:
- долар – 41,25 гривні,
- євро – 44,97 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 16 липня курс долара такий:
- У банках купівля становить 40,80 гривні, а продаж – 41,30 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 41,05 гривні, а продаж – 41,55 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 41,30 гривні, а продаж – 41,45 гривні.
Чи можна обміняти старі долари на гривні
Як зауважили в НБУ, всі банкноти іноземної валюти, незалежно від номіналу та року випуску та якщо вони справжні та не значно зношені чи пошкоджені, підлягають обміну.
Регулятор додав, що лише значно зношені або пошкоджені валюти приймаються на інкасо. Тобто банкноту вилучається з обігу та пересилається за кордон для обміну на нову.
До категорії зношених та пошкоджених входять:
- порвані/різані;
- обпалені/трухлі/гнилі;
- мають пошкодження дизайну/елементів захисту чи друкарські недоліки;
- мають зміни первісного кольору паперу або зображень;
- мають загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (зокрема видимі в ультрафіолетових променях).