Офіційний курс 16 липня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 41,01 гривні за долар. Вартість долара впала на 3 копійки проти 15 липня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 44,72 гривні, що на 4 копійки більше, ніж вчора.

Який офіційний курс долара та євро 17 липня:

долар – 41,25 гривні,

євро – 44,97 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 16 липня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,80 гривні , а продаж – 41,30 гривні .

купівля становить , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 41,05 гривні , а продаж – 41,55 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,30 гривні, а продаж – 41,45 гривні.

Чи можна обміняти старі долари на гривні

Як зауважили в НБУ, всі банкноти іноземної валюти, незалежно від номіналу та року випуску та якщо вони справжні та не значно зношені чи пошкоджені, підлягають обміну.

Цікаво! В США після 1996 року почали випускати купюри з оновленим дизайном та з оновленими захисними елементами. Через це деяким касирам в обмінниках важко відрізнити фальшиві від справжніх грошей

Регулятор додав, що лише значно зношені або пошкоджені валюти приймаються на інкасо. Тобто банкноту вилучається з обігу та пересилається за кордон для обміну на нову.

До категорії зношених та пошкоджених входять:

порвані/різані;

обпалені/трухлі/гнилі;

мають пошкодження дизайну/елементів захисту чи друкарські недоліки;

мають зміни первісного кольору паперу або зображень;

мають загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (зокрема видимі в ультрафіолетових променях).

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