Офіційний курс 15 липня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 41,04 гривні за долар. Вартість долара виросла на 16 копійок проти 12 липня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 44,68 гривні, що на 30 копійок більше, ніж минулого тижня.

Який офіційний курс долара та євро 16 липня:

долар – 41,01 гривні,

євро – 44,72 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 15 липня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,75 гривні , а продаж – 41,25 гривні .

купівля становить , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 40,53 гривні , а продаж – 41,23 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,05 гривні, а продаж – 41,15 гривні.

Що буде з курсом долара цього тижня

Банкірка Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що курс, який перевищив позначку в 41 гривню, само по собі посилює попит на придбання валюти з боку населення.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Відтак цього тижня я не виключаю спроби з боку учасників готівкового валютного ринку підняти вартість долара.

Золотько прогнозує, що на валютному ринку слід очікувати підвищеної волатильності. Адже подолання психологічної позначки 41,0 гривні за долар у безготівковому сегменті спонукає імпортерів прискорити закупівлю валюти.

Водночас експортерів, навпаки, зайняти вичікувальну позицію. Але на готівковому ринку наразі немає потенціалу для суттєвого зростання курсу долара,

– каже банкірка.

Очікується, що протягом тижня курс може коливатися в діапазоні від 40,80 гривні до 41,30 гривні.

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