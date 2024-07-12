Офіційний курс 11 липня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,88 гривні за долар. Вартість долара виросла на 17 копійок проти 11 липня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 44,38 гривні, що на 31 копійку більше, ніж вчора.
Який офіційний курс долара та євро 15 липня:
- долар – 41,04 гривні,
- євро – 44,68 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 12 липня курс долара такий:
- У банках купівля становить 40,70 гривні, а продаж – 41,15 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 40,75 гривні, а продаж – 41,35 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 41,03 гривні, а продаж – 41,15 гривні.
Який курс прогнозують наступного тижня
Банкір Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 Каналу, що м’яка девальвація гривні разом з інфляційними наслідками здорожчання електроенергії та ланцюжок зростання споживчих цін поки "на паузі". Ймовірно, що це запрацює вже ближче до серпня.
Можна припустити, що такий відносний штиль в межах режиму керованої гнучкості триватиме до середини серпня, тобто майже весь літній період. Не виключенням є те, що у вересні – жовтні можуть сформуватися нові валютні коридори в межах 41 – 42 гривень за долар та 44 – 47 гривень за євро.
Водночас за прогнозом банкірка, курс на міжбанку наступного тижня може становити мінімум 40 гривень, а максимуму 41 гривню. Водночас курс євро буде в межах 43 – 45 гривень за євро.