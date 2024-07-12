Офіційний курс 11 липня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,88 гривні за долар. Вартість долара виросла на 17 копійок проти 11 липня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 44,38 гривні, що на 31 копійку більше, ніж вчора.

Який офіційний курс долара та євро 15 липня:

долар – 41,04 гривні,

євро – 44,68 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 12 липня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,70 гривні, а продаж – 41,15 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,75 гривні , а продаж – 41,35 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 41,03 гривні, а продаж – 41,15 гривні.

Який курс прогнозують наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 Каналу, що м’яка девальвація гривні разом з інфляційними наслідками здорожчання електроенергії та ланцюжок зростання споживчих цін поки "на паузі". Ймовірно, що це запрацює вже ближче до серпня.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Можна припустити, що такий відносний штиль в межах режиму керованої гнучкості триватиме до середини серпня, тобто майже весь літній період. Не виключенням є те, що у вересні – жовтні можуть сформуватися нові валютні коридори в межах 41 – 42 гривень за долар та 44 – 47 гривень за євро.

Водночас за прогнозом банкірка, курс на міжбанку наступного тижня може становити мінімум 40 гривень, а максимуму 41 гривню. Водночас курс євро буде в межах 43 – 45 гривень за євро.

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